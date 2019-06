Basket femminile news azzurre per il nostro movimento giovanile.

Basket femminile Balossi, Nasraoui e Frustaci nel giro dell’Italia rosa

Arrivano buone notizie tinte d’azzurro per il basket femminile giovanile lariano. Il settore nazionale femminile della Fip ha diramato le convocazioni in merito ai Raduni e ai Tornei Internazionali della Nazionale Under 18 femminile in programma a Pesaro, dal 13 al 30 giugno 2019, e a Roma, dal primo al 3 luglio 2019. Ben tre cestiste lariane (tutte tesserate per il Basket Costa Masnaga) sono state inserite nella liste della convocate: si tratta della stellina comasca Giorgia Balossi (2001) e della marianese Meriem Nasraoui (2002) mentre Sofia Frustaci (2001) è stata inserita tra le riserve a casa. Con loro anche le compagne di squadra a Costa: Martina Spinelli e Silvia Colognesi.

Il programma azzurro

Dal 21 al 23 giugno 2019 si svolgerà il primo Torneo Internazionale, in cui l’Italia affronterà l’Olanda (il 21/6 alle 20.30), poi la Croazia (il 22/6 alle 20.30) e, infine, l’Ungheria (il 23/6 alle 20.30).

Il secondo Torneo Internazionale è previsto dal 28 al 30 giugno 2019. L’Italia affronterà l’Ucraina (il 28/6 alle 20.30), poi la Lituania (il 29/6 alle 20.30), e la Bielorussia (30/6 alle 20.30).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU