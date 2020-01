Basket femminile dopo il 17° turno serie C.

Basket femminile cadono Comense, Basket Como e Cantù

Il 17° turno del campionato di basket femminile di serie C ha portato bene solo alla Us Vertematese che superando nettamente il Gavirate è rimasta da sola al secondo posto dietro la capolista Valamdrera alla vigilia dello scontro diretto in programma sabato 1 febbraio. Male invece Cantù, Basket Como e Comense tutte stoppate. A riposato invece la Nonna Papera Mariano.

Risultati del 17° turno girone B

Pro Patria Busto-Btf Cantù 77-43, Vertematese-Gavirate 55-29, Robbiano-Sondrio 48-63, Basket Como-Arcore 51-53, Garbagnate-Comense 69-49, Bollate-Valmadrera 40-59.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 30; Vertematese 26; Nonna Papera Mariano Comense, Gavirate, Pro Patria Busto Arsizio 24; Sondrio 22; Btf Cantù, Garbagnate, Ardor Bollate, Eureka Monza 14; Basket Como, Robbiano 10; Arcore 6; Carroccio Legnano 2; Pol. Comense 0.

Programma del 18° turno girone B

Venerdì 31 gennaio Nonna Papera Mariano-Btf Cantù (ore 21.30); sabato 1 febbraio Monza-Garbagnate, Comense-Gavirate (Ore 20.30), Bollate-Basket Como (ore 21), Valmadrera-Vertematese (ore 20.30); domenica 2 Arcore-Pro Patria, Carroccio Legnano-Sondrio.

