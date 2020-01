Basket femminile dopo l’11° turno Promozione.

Basket femminile L’Ecostore vince ancora in casa per 53-43

Decima vittoria per l’Ecostore Villa Guardia che si conferma capolista solitaria del girone C del campionato di basket femminile di Promozione. Il team lariano nel 2° turno di ritorno ha infatti domato in casa la Nova per 53-43 e mantiene 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Gallarate. Villa Guardia tornerà in campo sabato prossimo ospite della Fernese (ore 20.45) già battuta all’andata per 55-52.

Programma del 11° turno girone C

Venerdì 24 gennaio Corbetta-Real Busto 52-47; sabato 25 Tradate-BFM 39-51, Fernese-Gallarate 41-65; domenica 26 Samarate-Canegrate 64-63, Villa Guardia-Nova 53-43,

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 20; Gallarate 16; Canegrate, Samarate 14; Nova, Fernese 12; Corbetta 10; Real Busto, BFM 6; Tradate 0.

Programma del 12° turno girone C

Sabato 1 febbraio Real Busto-BFM, Fernese-Ecostore (ore 20.45), Samarate-Corbetta, Canegrate-Tradate; domenica 2 Gallarate-Nova.

