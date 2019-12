Basket giovanile una nuova manifestazione cestistica in Brianza.

Basket giovanile otto squadre Aquilotti in campo a Vighizzolo e Cucciago

La Brianza si sa è terra di pallacanestro e cestisti ecco perchè in questo Natale è pronta ad ospotare una nuova manifestazione di Basket Giovanile. Sabato 21 e donenca 22 dicembre infatti si svolgerà la prima edizione del Torneo «Alto livello», manifestazione riservata alla categoria Aquilotti che si giocherà tra le palestre di Cucciago e Vighizzolo sotto l’organizzazione della nuova società sportiva Alto Livello coordinata dai tecnici Fabio Pozzi e Matteo Miglio. Per questa prima edizione scenderanno in campo otto squadre giovanili divise in due gironi da quattro ciascuno che si affronteranno nella fase di qualificazione sabato 21 dicembre e quindi domenica 22 nelle fasi finali. Tutte le partite si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Vighizzolo e Palanext Blackcourth di Cucciago

Calendario girone A

Sabato 21 dicembre girone A presso il centro sportivo Toto Caimi di Vighizzolo ore 9 Gerardiana Monza-Brusuglio, ore 10 Lugano Tigers-Btf Cantù, ore 11 Gerardiana-Oleggio Magic Basket, ore 12 Brusuglio-Btf Cantù, ore 13 Lugano-Gerardiana, ore14 Brusuglio-Oleggio, ore 15 Brusuglio-Lugano, ore 16 Btf Cantù-Gerardiana, ore 17 Btf Cantù-Oleggio ore 18 Oleggio-Lugano.

Calendario girone B

Sabato 21 dicembre presso Palanext Blackcourth di Cucciago ore 9 Virtus Verbania-Urania, ore 10 Urania-Speranza Basket Cinisello, ore 11 Verbania-Cinisello, ore 12, Verbania-Cucciago Arancio, ore 13 Urania-Cucciago-Arancio, ore 14 Cucciago Blu-Cinisello, ore 15 Verbania-Cucciago Blu, ore 16 Cinisello-Cucciago Arancio, ore 17 Urania-Cucciago Blu, ore 18 Cucciago Blu-Cucciago Arancio.

Domenica le finali

Domenica 22 dicembre dalle ore 9 si giocheranno le partite sui due campi. Alle ore 19.30 al Toto Caimi di Vighizzolo si svolgeranno le premiazioni di tutte le squadre.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU