Basket giovanile dal 2 al 6 gennaio ben 18 squadre sul parquet del PalaErba

Tutto pronto a Erba per ospitare anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dal basket giovanile nostrano e non. Il PalaErba infatti dal 2 al 6 gennaio sarà teatro dell’11esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio organizzato dalla Pallacanestro Le Bocce Erba in ricordo del suo giovane giocatore scomparso qualche anno fa. Erba quindi ombelico del basket giovanile durante l’Epifania e vedrà in campo 18 squadre di 12 società per 3 categorie maschili: Under18, Under16 e Under13. Organizzatore dell’evento l’instancabile Patrizio Dimitri Citterio, papò di Gianluca, coadiuvato da tutta la Pallacanestro Le Bocce Erba e tutti i suoi volontari e membri dello staff. Queste la squadre in campo

Under18

Girone A: Le Bocce Erba, Forti Liberi Monza, Villasanta.

Girone B: Robur et Fides Varese, Urania Milano, APL Lissone

Under16

Girone A: Le Bocce Erba, Blu Orobica Bergamo, Basket Seregno.

Girone B: Urania Milano, Robur et Fides Varese, APL Lissone.

Under13

Girone A: Le Bocce Erba, Basket Seregno, Carpe Diem Calolziocorte.

Girone B: Virtus Cermenate, Bergamo Basket 2014, Morbegno’70.