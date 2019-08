Basket giovanile la nuova stagione accende i motori.

Basket giovanile il 14-15 settembre quadragolare perla categoria Under18 Top

Si è messa in moto la macchina organizzativa anche del basket giovanile nostrano in vista della nuova stagione 2019/20. La Virtus Cermenate infatti ha organizzato la quarta edizione del Trofeo Enzo Epifani quadrangolare maschile quest’anno riservato alla categoria Under 18 Top che si svolgerà il 14 e 15 settembre preso il palazzetto di via Montale a Cermenate. Oltre alla Virtus Cermenate padrona di casa in campo anche Orsenigo, Robur Saronno e Seregno. Sabato 14 settembre le semifinali, Saronno-Orsenigo e Cermenate-Seregno. Domenica 15 le finali, ore 18 terzo-quarto posto, ore 20 la finalissima. A seguire le premiazioni.

Questo il calendario dell torneo 2019

Sabato 14 settembre le semifinali,

Ore 18 Saronno-Orsenigo

Ore 20 Cermenate-Seregno.

Domenica 15 le finali

Ore 18 Finale 3° 4° posto

Ore 20 Finalissima 1°-2° posto

