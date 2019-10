Basket giovanile dopo il 1° turno del campionato Under18 Top3,

Si è completato il 1° turno del campionato Under18 lombardo che nel girone Top3 vede al via ben 4 squadre del basket giovanile nostrano: Pol. Comense, Giardino LVS Orsenigo, Le Bocce Erba e Virtus Cermenate. Dopo il successo nell’anticipo del Giardino contro la Comense, ieri sera esordio positivo anche per Le Bocce Erba che in casa ha battuto il Campus Varese in volata per 74-71. Beffa al fotofinish invece per la Virtus Cermenate di coach Andrea Melzi che tra le mura amiche si è dovuta arrendere contro l’Accademia Alto Milanese per 83-85. Nell’altra gara del girone Robur Saronno-Corbetta 86-64.

Classifica Top3

Giardino LVS Orsenigo, Le Bocce Erba, Accademia Alto Milanese, Robur Saronno 2; Pol. Comense, Virtus Cermenate, Campus Varese, Corbetta 2.

Programma del 2° turno prima fase Top3

Martedì 15 ottobre Corbetta-Virtus Cermenate (ore 21.15), Accademia Alto Milanse-Robur Saronno; mercoledì 16 Comense-Le Bocce Erba (ore 20.30); giovedì 17 Campus Varese-Giardino LVS Orsenigo (ore 21).

La prima fase Top si chiuderà il 26 novembre.

