Basket giovanile verso la stagione regionale 2019/20.

Basket giovanile scadenza fissata per il 3 settembre ad eccezione degli U13 maschili e femminili

Siamo in piena estate, tempo di vacanze ma di fatto si è già messa in molto la macchina organizzativa del comitato lombardo Fip in vista dei prossimi campionati di basket giovanile validi per la stagione 2019/20. Il comitato lombardo ha infatti comunicato che dal 18 luglio 2019, sono aperte ufficialmente le iscrizioni ai campionati giovanili regionali maschili, ai campionati giovanili regionali femminili e ai campionati giovanili femminili Elite. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso l’apposita funzione in FIP Online e la scadenza per le iscrizioni ai suddetti campionati è fissata per il 3 settembre 2019, ad eccezione delle categorie Under 13 maschile (che scadrà il 10 settembre 2019) e quella Under13 femminile (che scadrà il 17 settembre 2019). Inoltre le società che sono intenzionate a richiedere una wild card per l’ammissione ai gironi Qualificazione dei campionati Top (Under20, Under18, Under16, Under15, Under14 maschile) devono scaricare l’apposta documentazione sul sito fip lombardia e spedirlo compilato a ufficiogare@lombardia.fip.it. Al via come sempre moltissime squadre di numerose società nostrane dal PGC a Le Bocce Erba, dalla Pol. Comense, al Basket Femminile Mariano Comense etc..

Ricordiamo inoltre che sabato 20 luglio scadevano invece i termini della nuova finestra che ha riaperto le iscrizioni ai campionati senior 2019/20 di C Gold maschile e C femminile.

