Basket giovanile in campo tre categorie U14, U16 e U18 dal 2 al 6 gennaio

E’ finito tra gli applausi il 12º Torneo Gianluca Citterio, il torneo di basket giovanile andato in scena a Erba dal 2 al 6 gennaio scorsi. Un appuntamento diventato tradizionale per la società Le Bocce Erba che ha ospitato tre tornei per le categorie maschili Under14 Under16 e Under18 scese in campo dal 2 al 6 gennaio scorsi. Il torneo U14 è stato vinto dal BB14 Bergamo che in finale ha battuto Cantù. Il torneo Under16 è stato vinto dalla Virtus Cermenate che in un’emozionante finale ha superato i padroni di casa de Le Bocce Erba. Il torneo Under18 è stato vinto da Lissone che ha battuto in finale il sSan Vendamiano.

Risultati del Torneo Under14

Cantù-Morbegno 98-44, Bergamo-Urania 54-46, Urania-Lissone 68-53, Le Bocce Erba-Cantù 55-74, Bergamo-Lissone 87-58, Le Bocce-Morbegno 77-70. Finali: 5°-6° posto Lissone-Morbegno 88-47; 3°-4° Urania-Erba 71-54; 1°-2° Cantù-Bergamo 28-100.

Mvp: Sumone Nazzarelli (Bergamo).

Miglior realizzatore Tarabini Lorenzo (Morbegno).

Risultati del Torneo Under16

Lissone-Gallrate 51-53, Bergamo-Calolzio 57-66, Erba-Lissone 67-63, Bergamo-Cermenate 63-70, Calolzio-Cermenate 57-75, Erba-Gallarate 74-63.

Finali: 5°-6° Lissone-Bergamo 63-80, 3°-4° Calolzio-Gallarate 72-69; 1°-2° Cermenate-Erba 59-57.

Mvp: Caspani Jacopo (Cermenate).

Miglior realizzatore: Mazza Davide (Erba).

Risultati del Torneo Under18

Lissone-Robur 73-46, Erba-Bergamo 71-52, Calolzio-Robur 79-90, Erba-S. Vendemiano 59-72, Calolzio-Lissone 58-64, S. Vendemiano-Bergamo 62-47.

Finali: 5°-6° Calolzio-Bergamo 70-58, 3°-4° Robur-Erba 76-54; 1°-2° Lissone-S. Vendemiano 62-54.

Mvp: Sulina Victor (Vendemiano).

Miglior realizzatore: Cala Mathias (Calolzio).

