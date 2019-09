Basket Giovanile tempo di amichevoli precampionato.

Basket giovanile in Piemonte due successi per Under18 e Under16 erbesi

Continuano le amichevoli precampionato per molte squadre del basket giovanile nostrano. Domenica scorsa con doppio impegno per il settore giovanile de Le Bocce Erba che con le squadre Under18 Top e Under16 ha vissuto una bella trasferta nel torinese ospite del Basket Chieri per una doppia amichevole. Alla fine oltre alle utili sgambate precampionato entrambe le squadre erbesi hanno ottenuto due belle vittorie. Gli Under16 di coach Sergio Del Vecchio si sono imposti sui pari età piemontesi per 68-57 mentre gli Under18 di coach Pippo Cammarotta hanno vinto per 59-49. Entrambi i tecnici granata si sono dichiarati molto soddisfatti per l’impegno messo in campo ed anche per la coesione fuori dei loro gruppi. Ora non si aspetta altro che il debutto nei rispettivi campionati lombardi. Ma la stagione promette bene sia per gli U16 che per gli U18 griffati Le Bocce.

