Basket giovanile allenamento regionale in serata per Luca Bezzi e Filippo Nicoletti

Buone novelle per il basket giovanile nostrano. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale ha fissato per oggi lunedì 20 gennaio un nuovo appuntamento per il CRL Lab 2020 dalle ore 18 alle

20 presso la palestra dell’Oratorio Salesiano Rondinella di Viale Matteotti 425 a

Sesto San Giovanni (Mi). Tra 16 giovani cestisti convocati anche due 2006 del Progetto Giovani Cantù Luca Bezzi e Filippo Nicoletti.

Questi tutti gloi atleti convocati per oggi

1 BEZZI LUCA 2006 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

2 CHANG OWEN 2006 ASD HERE YOU CAN PAVIA

3 COMPAGNI GABRIELE 2006 PALL. AURORA DESIO 94

4 CORNA LORENZO 2006 POL. DIL. LA TORRE BASKET

5 DIOUM SALIOU 2006 G.S. RONDINELLA BASKET

6 NART LORENZO 2006 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

7 NATOLA GIULIO 2006 PALLACANESTRO VARESE SPA

8 NICOLETTI FILIPPO 2006 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

9 NOCI ALESSANDRO 2006 BASKET LEONESSA BRESCIA

10 PASINI LORENZO 2006 ASD BLU OROBICA BERGAMO

11 PESENTI MICHELE 2006 AYERS ROCK BASKET GALLARATE

12 POLI ALAIN 2006 ROBUR ET FIDES VARESE

13 PONI GIORGIO 2006 PALL. ALTO SEBINO

14 QUADRI MATTIA 2006 POL. DIL. LA TORRE BASKET

15 REGHENZI ALBERTO 2006 BASKET LEONESSA BRESCIA

16 ZAMPIERI LORENZO 2006 PALL. OLIMPIA MILANO

Alla conclusione dell’allenamento il Referente Tecnico Territoriale Sig. Guido Saibene

incontrerà i Dirigenti e/o i Responsabili Tecnici del Settore Giovanile presenti per

parlare del CRL Lab 2020 e confrontarsi.

