Basket giovanile dopo prima giornata del Torneo delle Province.

Basket giovanile oggi la seconda giornata di partite

Ecco il resoconto della prima giornata del Torneo delle Province – 30° Trofeo Bulgheroni una delle manifestazioni di basket giovanile più attese e tradizionali nel panorama lombardo a cui partecipa anche la selezione comasca. Ecco i risultati della prima giornata e il programma del secondo turno odierno di gare del Trofeo Bulgheroni 2019. In funzione degli esiti delle minipartite da 30 minuti del turno inaugurale, le 9 selezioni provinciali sono state suddivise per ordine di classifica in 3 gironi che giocheranno da oggi a sabato per assegnare i piazzamenti finali.

GIRONE A – RISULTATI

Lecco/Sondrio-Bergamo 18-81; Pavia/Lodi-Lecco/Sondrio 71-33; Bergamo-Pavia/Lodi 73-42.

CLASSIFICA:

Bergamo 4; Pavia/Lodi 2; Lecco/Sondrio 0.

GIRONE B – RISULTATI

Milano-Cremona/Mantova 84-25; Como-Cremona/Mantova 50-34; Milano-Como 62-41.

CLASSIFICA:

Milano 4; Como 2; Cremona/Mantova 0.

GIRONE C – RISULTATI

Monza/Brianza-Varese 49-58; Brescia-Monza/Brianza 40-51; Varese-Brescia 68-59.

CLASSIFICA:

Varese 4; Monza/Brianza 2; Brescia 0.

2° GIORNATA – PROGRAMMA DI OGGI

GIRONE ROSSO – ore 16 (palestra Provincia): Bergamo-Milano (riposa Varese)

GIRONE BLU – ore 17 (palestra Sant’Antonio): Pavia/Lodi-Como (riposa Monza/Brianza)

GIRONE VERDE – ore 15 (palestra Sant’Antonio): Lecco/Sondrio-Mantova/Cremona (riposa Brescia).



