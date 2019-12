Basket Giovanile pronto il torneo a Erba.

Basket Giovanile dal 2 al 6 gennaio tre categorie maschili in campo

Tutto pronto a Erba per dare il via a una manifestazione di basket giovanile ormai diventato appuntamento fisso per gli appassionati della nostra provincia. Dal 2 al 6 gennaio infatti Le Bocce Erba con il patrocinio del Comune di Erba ospiterà la dodicesima edizione del Trofeo Gianluca Citterio alla memoria che vedrà in campo tre categorie maschili: Under18, Under16 e Under14 con sei squadre ciascuno. Definiti anche i calendari di tutte le partite.

Under18 squadre partecipanti

Girone A: Le Bocce Erba, San Vendemiano, Bergamo Basket 2014

Girone B: Carpe Diem Calolziocorte, APL Lissone, Robur Varese

Under18 calendario partite

Giovedì 2 gennaio 2020 – ore 15:00 APL Lissone – Robur Varese B

Giovedì 2 gennaio 2020 – ore 21:00 Le Bocce Erba – BB14 Bergamo A

Venerdì 3 gennaio 2020 – ore 19:00 Carpe Diem Calolzio – Robur Varese B

Venerdì 3 gennaio 2020 – ore 21:00 Le Bocce Erba – Sanve San Vendemiano A

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 15:00 Carpe Diem Calolzio – APL Lissone B

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 19:00 Sanve San Vendemiano – BB14 Bergamo A

Domenica 5 gennaio 2020 – ore 16:00 Finale 5° – 6° posto

Domenica 5 gennaio 2020 – ore 18:00 Finale 3° – 4° posto

Domenica 5 gennaio 2020 – ore 20:00 Finale 1° – 2° posto

Under16 squadre partecipanti

Girone A: Le Bocce Erba, APL Lissone, Ayers Rock Gallarate

Girone B: Bergamo Basket 2014, Carpe Diem Calolziocorte, Virtus Cermenate

Under16 calendario partite

Giovedì 2 gennaio 2020 – ore 13:00 APL Lissone – Ayers Rock Bk Gallarate A

Giovedì 2 gennaio 2020 – ore 19:00 BB14 Bergamo – Carpe Diem Calolzio B

Venerdì 3 gennaio 2020 – ore 13:00 Le Bocce Erba – APL Lissone A

Venerdì 3 gennaio 2020 – ore 17:00 BB14 Bergamo – Virtus Cermenate B

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 13:00 Carpe Diem Calolzio – Virtus Cermenate B

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 21:00 Le Bocce Erba – Ayers Rock Bk Gallarate A

Domenica 5 Gennaio 2020 – ore 14:00 Finale 5° – 6° posto

Lunedì 6 Gennaio 2020 – ore 14:00 Finale 3° – 4° posto

Lunedì 6 Gennaio 2020 – ore 18:00 Finale 1° – 2° posto

Under14 squadre partecipanti

Girone A: Le Bocce Erba, PGC Cantù, Morbegno

Girone B: Bergamo Basket 2014, Urania Milano, APL Lissone.

Under14 calendario partite

Giovedì 2 gennaio 2020 – ore 11:00 PGC Cantù – Morbegno 70 A

Giovedì 2 gennaio 2020 – ore 17:00 BB14 Bergamo – Urania Milano B

Venerdì 3 gennaio 2020 – ore 11:00 Urania Milano – APL Lissone B

Venerdì 3 gennaio 2020 – ore 15:00 Le Bocce Erba – PGC Cantù A

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 11:00 BB14 Bergamo – APL Lissone B

Sabato 4 gennaio 2020 – ore 17:00 Le Bocce Erba – Morbegno 70 A

Domenica 5 Gennaio 2020 – ore 12:00 Finale 5° – 6° posto

Lunedì 6 Gennaio 2020 – ore 12:00 Finale 3° – 4° posto

Lunedì 6 Gennaio 2020 – ore 16:00 Finale 1° – 2° posto

Tutte le partite si svolgeranno presso il PalaErba di Erba e saranno ad ingresso gratuito.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni “L’ancora” e “La Vita è un dono”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU