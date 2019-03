Basket giovanile nuovo appuntamento per i cestisti nostrani.

Basket Giovanile tra i convocati anche sette cestisti brianzoli e due riserve a casa

Nuovo appuntamento importante per il basket giovanile nostrano.

Il Comitato Regionale Lombardo, in accordo con il Settore Squadre Nazionali Maschile e nell’ambito del nuovo percorso istituito con il Centro Tecnico della Lombardia, ha organizzato per domenica 31 marzo la Giornata Azzurra in programma a Carugate (MI) presso il PalaSport di Via del Ginestrino che vedrà coinvolti i migliori prospetti lombardi dal 2003 al 2005. Tra i convocati ben sette cestisti del Team Abc Cantù: i 2005 AROSIO MATTEO, FRANCO FEDERICO, GREPPI RICCARDO, i 2004 BREMBILLA DAVIDE, ELLI STEFANO, TARALLO GABRIELE e il 2003 BRESOLIN DEJAN. Due le riserve a casa nostrane: il 2004 di Cantù MOSCATELLI TOMMASO e il 2003 de Le Bocce Erba ROTA TOMMASO.

Convocati 2005: ORE 15,30 – 17,30

AROSIO MATTEO 2005 ASD TEAM ABC CANTU’

BELOTTI LUCA 2005 PALLACANESTRO VARESE

BORTOLI RICCARDO 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

CIGALA RICCARDO 2005 GUERINO VANOLI CREMONA

COGHI LORENZO 2005 ASD SAN PIO X MANTOVA

COLZANI LUCA 2005 PALL. AURORA DESIO 94

DELL’ACQUA MARCO 2005 ABA LEGNANO

DE MARTIN MATTIA 2005 BASKET LEONESSA BRESCIA

DEGLI AGOSTI ANDREA 2005 PALL. BERNAREGGIO 99

FERRARIO ALESSANDRO 2005 ABA LEGNANO

FRANCO FEDERICO 2005 ASD TEAM ABC CANTU’

GALLI FILIPPO 2005 GUERINO VANOLI CREMONA

GREPPI RICCARDO 2005 ASD TEAM ABC CANTU’

LOBINA EDOARDO 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

MAESTRONI LORENZO 2005 ABA LEGNANO

MAUROVIC RICCARDO 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

OBERTI MICHELANGELO 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

PORCELLI PHILIPP ANDREA 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

PRANDINI LORIS 2005 BASKET LEONESSA BRESCIA

REDINI SEBASTIAN 2005 GUERINO VANOLI CREMONA

ROCCO FILIPPO 2005 NBB BRESCIA

Convocati 2003 – 2004: ORE 17,45 – 19,45

BASSANI MATTEO 2003 ABA LEGNANO

BORRONI ALEXANDER 2004 PALLACANESTRO VARESE

BRAMATI MIRKO 2004 PALL. OLIMPIA MILANO

BREMBILLA DAVIDE 2004 ASD TEAM ABC CANTU’

BRESOLIN DEJAN 2003 ASD TEAM ABC CANTU’

CODATO SEBASTIANO 2004 ABA LEGNANO

ELLI STEFANO 2004 ASD TEAM ABC CANTU’

FRAGONARA ALBERTO 2004 ABA LEGNANO

GALICIA JUNIOR 2004 PALL. OLIMPIA MILANO

GRAVAGHI FRANCESCO 2003 PALL. OLIMPIA MILANO

LEONI ANDREA 2004 ASD BLU OROBICA BERGAMO

MARRA ANDREA 2003 PALL. BERNAREGGIO 99

MARANGONI TOMMASO 2003 BASKET LEONESSA BRESCIA

MOBIO ALLEIA IVAN 2004 BASKET LEONESSA BRESCIA

NAONI ALESSANDRO 2003 BASKET LEONESSA BRESCIA

PIROTTA STEFANO 2003 PALL. BERNAREGGIO 99

SORRENTINO GIANMARCO 2003 ROBUR ET FIDES VARESE

TAM GIOVANNI 2003 PALL. OLIMPIA MILANO

TARALLO GABRIELE 2004 ASD TEAM ABC CANTU’

VECCHIOLA TOMMASO 2004 BASKET LEONESSA BRESCIA

VERONESI MANUEL 2004 PALLACANESTRO VARESE

VIRGINIO NICOLO’ 2003 PALLACANESTRO

Riserve a casa

BAGGI LUCA 2003 ABA LEGNANO

ERBA STEFANO 2003 PALL. OLIMPIA MILANO

GALLI ALESSANDRO 2003 GUERINO VANOLI CREMONA

GHERARDI NICOLA 2003 ASD BLU OROBICA BERGAMO

INNOCENTI EMMANUEL 2004 ASD ALTO SEBINO

MOSCATELLI TOMMASO 2004 ASD TEAM ABC CANTU’

PIROLA FLAVIO 2003 PALL. BERNAREGGIO 99

RODELLA FRANCESCO 2003 BASKET LEONESSA BRESCIA

ROSA RAFFAELE 2003 CAT VIGEVANO

ROTA TOMMASO 2003 LE BOCCE ERBA

SCONOCHINI OLIVER 2003 PALL. OLIMPIA MILANO

STAFF C.R.L

Presidente FIP C.R.L. BELLONDI ALBERTO

Dirigente FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO

Referente Tecnico Territoriale SAIBENE GUIDO

Assistente CORVI ANDREA

Assistente TARABINI GIACOMO

Preparatore Fisico Territoriale MOLINA ANDREA

Fisioterapista CERIANI GABRIELE

Medico FACCHINETTI EMANUELE

Formatore CNA CIUFFO ENRICO

Formatore CIA MARTELLOSIO MATTIA

RTP Como COSTACURTA MATTIA

