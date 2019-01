Basket Giovanile iniziata ieri la manifestazione di Erba.

Basket Giovanile al PalaErba le gare della seconda giornata

Ieri a Erba si è alzato il sipario sull’11esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio organizzato dalla Pallacanestro Le Bocce Erba in ricordo del suo giovane giocatore scomparso qualche anno fa. In campo 18 squadre di 12 società per 3 categorie maschili: Under18, Under15 e Under13. Nella prima giornata successi di Morbegno e Seregno nella categoria Under13; di Urania Milano e Blu Orobica Bergamo nella categoria Under16 e Lissone e Villasanta nella categoria Under18. Oggi la seconda giornata di gare dei tornei che ricordiamo si concluderanno domenica 6 gennaio con le finali.Queste la squadre in campo divise per categorie:

Under18

Girone A: Le Bocce Erba, Forti Liberi Monza, Villasanta.

Girone B: Robur et Fides Varese, Urania Milano, APL Lissone.

Calendario Under18

Mercoledì 2 Gennaio – ore 15 Lissone – Robur Varese 65-54 Girone B

Mercoledì 2 Gennaio ore 17 Villasanta – Forti e Liberi 65-61 Girone A

Giovedì 3 Gennaio ore 15 Urania – Lissone Girone B

Giovedì 3 Gennaio ore 21 Le Bocce Erba – Villasanta Girone A

Venerdì 4 Gennaio ore 15 Robur Varese – Urania Girone B

Venerdì 4 Gennaio ore 21 Le Bocce Erba – Forti e Liberi Girone A

Sabato 5 Gennaio ore 16 Finale 5° – 6° posto

Sabato 5 Gennaio ore 18 Finale 3° – 4° posto

Sabato 5 Gennaio ore 20 Finale 1° – 2° posto

Under16

Girone A; Le Bocce Erba, Blu Orobica Bergamo, Basket Seregno.

Girone B: Urania Milano, Robur et Fides Varese, APL Lissone.

Calendario Under16

Mercoledì 2 Gennaio ore 13 Urania – Robur Varese 78-61 Girone B

Mercoledì 2 Gennaio ore 21 Le Bocce Erba – Bluorobica 52-84 Girone A

Giovedì 3 Gennaio ore 11 Urania – Lissone Girone B

Giovedì 3 Gennaio ore 19 Le Bocce Erba – Seregno Girone A

Venerdì 4 Gennaio ore 13 Bluorobica – Seregno Girone A

Venerdì 4 Gennaio ore 17 Robur Varese – Lissone Girone B

Sabato 5 Gennaio ore 14 Finale 5° – 6° posto

Domenica 6 Gennaio ore 14 Finale 3° – 4° posto

Domenica 6 Gennaio ore 18 Finale 1° – 2° posto

Under13

Girone A: Le Bocce Erba, Basket Seregno, Carpe Diem Calolziocorte.

Girone B: Virtus Cermenate, Bergamo Basket 2014, Morbegno’70.

Calendario Under13

Mercoledì 2 Gennaio ore 11 Cermenate – Morbegno 51-71 Girone B

Mercoledì 2 Gennaio ore 19 Le Bocce Erba – Seregno 42-45 Girone A

Giovedì 3 Gennaio ore 13 Seregno – Calolziocorte Girone A

Giovedì 3 Gennaio ore 17 Cermenate – BB14 Bergamo Girone B

Venerdì 4 Gennaio ore 11 BB14 Bergamo – Morbegno Girone B

Venerdì 4 Gennaio ore 19 Le Bocce Erba – Calolziocorte Girone A

Sabato 5 Gennaio ore 12 Finale 5° – 6° posto

Domenica 6 Gennaio ore 12 Finale 3° – 4° posto

Domenica 6 Gennaio ore 16 Finale 1° – 2° posto

