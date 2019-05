Basket giovanile nuovo appuntamento per la selezione lariana 2006.

Basket Giovanile buon test in preparazione del Trofeo Bulgheroni

Nuovo appuntamento importante per il basket giovanile lariano e per la selezione provinciale nostrana nell’ambito del progetto “Carica dei 2006 si è svolto ieri sera. In preparazione al Trofeo Bulgheroni” la rappresentativa comasca guidata da coach Matteo Bonassi ha giocato un’amichevole con la rappresentativa di Varese sul parquet del PalaErba di Erba. Un’utile test in vista dei nuovi impegni e poco importata il risultato finale chiuso sul 41-78 per i varesini come ammette coach Bonassi:” Il risultato non era importante. Era la nostra prima partita insieme e ci è servita. Dobbiamo lavorare ancora molto ma si sono viste anche cose buone contro una selezione che è più avanti di noi. Ora avremo altri allenamenti per definire la rosa dei 12 che giocheranno il Bulgheroni e poi anche un’amichevole contro la selezione Lecco-Sondrio”.

La selezione lariana

AMADORI Matteo Pallacanestro Cantù SpA

ANGELUCCI Filippo A.D. Pallacanestro Albavilla

AZZOLINI Marco Pallacanestro Cantù SpA

BEZZI Luca Pallacanestro Cantù SpA

BINDA Matteo Le Bocce Erba

LANDONIO Lorenzo A.S. DIL. Basket 2000 Turate

LUZZI Elia Pallacanestro Cantù SpA

MACALUSO Alessandro ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

MASPERO Daniele CLe Bocce Erba

MOLTENI Andrea ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

MOSCATELLI Pietro Pallacanestro Cantù SpA

PELANCONI Leonardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

PIROVANO Edoardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

TERRANEO Francesco ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Riserve a casa

BARUFFINI Francesco Le Bocce Erba

FERRANTE Filippo A.D. Pallacanestro Albavilla

MANCINO Luca ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

ROSSI Federico Pallacanestro Cantù

Lo staff lariano

Allenatore BONASSI Matteo

Assistente RUMI Andrea

Preparatore Fisico FAVERIO Deborah

Fisioterapista GUARINO Alessandra

R.T.P. COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como RUMI Alessandro

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU