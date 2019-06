Basket giovanile dopo seconda giornata Trofeo delle Province.

Basket giovanile domani i lariani sfidano Monza/Brianza

Seconda giornata del 30° Torneo delel province -TRofeo Bulgheroini una delle manifestazioni più attese dal basket giovanile lombardo in corso di svolgimento a Bormio. La selezione 2006 di Como ieri ha inaugurato la seconda fase battendo la selezione Pavia/Lodi per 68-47. Oggi riposo e domani, sabato 22, seconda sfida contro Monza/Brianza ore 15.50.

Il tabellino di PAVIA/LODI-COMO 47-68

Parziali 7-18; 24-40; 36-59

COMO: Amadori 8, Rossi 4, Azzolini 16, Macaluso 3, Terraneo, Binda 10, Maspero 2, Bezzi, Moscatelli 10, Landonio, Pirovano 3, Molteni 4. Allenatore: Matteo Bonassi, Assistente: Andrea Rumi

I risultati della seconda giornata

Girone Rosso: Bergamo 67 – Milano 64

Girone Blu: Pavia / Lodi 47 – Como 68

Girone Verde: Lecco / Sondrio 60 – Cremona / Mantova 69

Classifiche

Girone Rosso (1° – 3° posto)

Bergamo 2 (1V – 1P)

Varese 0 (0V – 0P)

Milano 0 (1V – 1P)

Girone Blu (4° – 6° posto)

Como 2 (1V – 0P)

Monza Brianza 0 (0V – 0P)

Pavia / Lodi 0 (0V – 1P)

Girone Verde (7° – 9° posto)

Cremona / Mantova 2 (1V – 0P)

Brescia 0 (0V – 0P)

Lecco / Sondrio 0 (0V – 1P)

Il calendario di oggi venerdì 21 giugno

Girone Rosso: Milano vs Varese (Sant’Antonio Valfurva – ore 15:00)

Girone Blu: Pavia / Lodi vs Monza Brianza (Provincia – ore 15:30)

Girone Verde: Lecco / Sondrio vs Brescia (Sant’Antonio Valfurva – ore 17:00)

Il calendario di sabato 22 giugno (campi da definire)

Girone Verde: Cremona / Mantova vs Brescia – ore 14:00

Girone Blu: Como vs Monza Brianza – ore 15:30

Girone Rosso: Bergamo vs Varese – ore 17:30

