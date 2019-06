Basket giovanile iniziato il Trofeo delle Province a Bormio.

Basket giovanile oggi la selezione lariana sfida Pavia/Lodi

E’ iniziata ieri una delle manifestazioni più attese del basket giovanile lombardo. A Bormio ha preso il via il 30° Torneo delle Province – Trofeo Bulgheroni a cui è presente anche la selezione maschile dei nati 2006 di Como. Il team diretto da Matteo Bonassi ieri pomeriggio ha disputato le prime due partite (due incontri, a minutaggio ridotto) che servivano per determinare l’ammissione ai tre gironi di fascia 1°-3° posto, 4°-6° posto e 7°-9° posto. nel primo match i lariani hanno battuto la formazione di Cremona/Mantova per 50-34 mentre nel secondo incontro si sono dovuti arrendere alla quotata rappresentativa milanese che si è imposta per 62-41. Alla luce di questi risultati la rappresentativa comasca è stata inserita nel girone per il 4° – 6° posto con le rappresentative Pavia/Lodi e Monza/Brianza. Oggi Como trona in campo alle ore 17:00 sul campo di S. Antonio contro la selezione PAVIA/LODI.

Il tabellino di COMO – CREMONA/MANTOVA 50 – 34 (27 – 14)

COMO: Amadori, Rossi, Azzolini 14, Macaluso 4, Terraneo, Binda 2, Maspero, Bezzi, Moscatelli 12, Landonio, Pirovano 13, Molteni 5. Allenatore: Matteo Bonassi, Assistente: Andrea Rumi

Il tabellino di MILANO – COMO 62 – 41 (34 – 26)

COMO: Amadori, Rossi, Azzolini 11, Macaluso 1, Terraneo, Binda, Maspero, Bezzi, Moscatelli 16, Landonio, Pirovano 1, Molteni 12. Allenatore: Matteo Bonassi, Assistente: Andrea Rumi

