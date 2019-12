Basket giovanile torna un importante manifestazione a Erba.

Basket giovanile in campo ben 18 squadre tra Under18, Under16 e Under14 maschili

Si è già messa in moto la macchina organizzativa di un importante evento di basket giovanile ormai diventato appuntamento fisso per gli appassionati della nostra provincia. Dal 2 al 6 gennaio infatti Le Bocce Erba con il patrocinio del Comune di Erba ha organizzato la dodicesima edizione del Trofeo Ganluca Cittero alal memoria che vedrà in campo ben tre categorie maschili: Under18, Under16 e Under14 con sei squadre ciascuno.

Under18 squadre partecipanti

Girone A: Le Bocce Erba, San Vendemiano, Bergamo Basket 2014

Girone B: Carpe Diem Calolziocorte, APL Lissone, Robur Varese

Under16 squadre partecipanti

Girone A: Le Bocce Erba, APL Lissone, Ayers Rock Gallarate

Girone B: Bergamo Basket 2014, Carpe Diem Calolziocorte, Virtus Cermenate

Under14 squadre partecipanti

Girone A: Le Bocce Erba, PGC Cantù, Morbegno

Girone B: Bergamo Basket 2014, Urania Milano, APL Lissone.

Tutte le partite si svolgeranno presso il PalaErba di Erba e saranno ad ingresso gratuito.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni “L’ancora” e “La Vita è un dono”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU