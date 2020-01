Basket giovanile nuova tappa per la selezione regionale 2006 maschile.

Basket giovanile allenamento oggi martedì 14 gennaio a Cusano Milanino

Nuovo appuntamento per il basket giovanile nostrano. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale e in preparazione

al Trofeo delle Regioni 2019 ha organizzato un nuovo allenamento per la selezione regionale maschile 2006. Tappa questa sera, martedì 14 gennaio 2020 , a Cusano Milanino presso il Palazzetto Sporting Milanino di Via Roma, 2, per gli atleti convocati dal RTT Guido Saibene. Tra i 19 elementi della categoria Under 14 per il raduno dalle ore 19.30 alle 21.30, anche il cestista brianzolo Pietro Moscatelli in forza al Progetto Giovani Cantù.

Gli atleti convocati per oggi

BELTRAMI ANDREA 2006 ASD BLU OROBICA BERGAMO

COMPAGNI GABRIELE 2006 US PALL. AURORA DESIO 94

CORNA LORENZO 2006 POL. DIL. LA TORRE BASKET

DIOUM CHEINKH SALIOU 2006 G.S. RONDINELLA BASKET

DONEDA ANDREA 2006 SERIANA BASKET 75

GHIDINI GABRIELE 2006 BASKET LEONESSA BRESCIA

MICCOLI SAMUELE 2006 PALL. OLIMPIA MILANO

MOSCATELLI PIETRO 2006 PALLACANESTRO CANTU’

PASINI LORENZO 2006 ASD BLU OROBICA BERGAMO

PESENTI MICHELE 2006 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

POLI ALAIN 2006 ROBUR ET FIDES VARESE

QUADRI MATTIA 2006 POL. DIL. LA TORRE BASKET

RENELLA RUGGERO 2006 POL. DIL. LA TORRE BASKET

SANTINON MATTIA 2006 ROBUR ET FIDES VARESE

SUDATI GABRIELE 2006 PALL. OLIMPIA MILANO

SUDATI VALERIO 2006 PALL. OLIMPIA MILANO

TOFFANIN DAVIDE 2006 US PALL. AURORA DESIO 94

TRUCCHETTI STEFANO 2006 US PALL. AURORA DESIO 94

VOLONTE’ GIULIO 2006 PALL. OLIMPIA MILANO

STAFF C.R.L

Presidente FIP C.R.L. BELLONDI ALBERTO

Dirigente FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO

Referente Tecnico Territoriale SAIBENE GUIDO

Assistente ALBERTI PAOLO

Assistente FERRARI MATTEO

Preparatore Fisico NOSEDA MATTEO

Fisioterapista CERIANI GABRIELE

