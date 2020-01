Basket giovanile si è chiuso il Trofeo Fabbri per selezioni regionali.

Basket giovanile in finalissima si è imposta l’Emilia Romagna che ha vinto il torneo

Buone nuove per il basket giovanile maschile nostrano. Il telento canturino Riccardo Greppi del Progetto Giovani Cantù si è classificato al secondo posto con la selezioone della Lombardia 2005 maschile che ha partecipato al Trofeo Fabbri che si è svolto dal 3 al 6 gennaio a Rimini/Santarcangelo. Dopo una prima parte perfetta il cammino della Lombardia si è fermato in finalissima. La formazione di coach Guido Saibene è stata infatti battuta dai padroni di casa dell’Emilia Romagna che si sono imposti così nella decima edizione della manifestazione. In finale il canturino Greppi ha segnato 2 punti.

Il tabellino della finale

Lombardia-Emilia Romagna 66-77

LOMBARDIA: Zhao 20, Mandelli 4, Colombo, Belotti 2, Greppi 2, Dembelè 19, Oberti, Dall’Omo 6, Tanfoglio 3, Coghi ne, De Martin 3, Stanzione. All. Saibene.

Questi gli atleti convocati

BELOTTI LUCA 2005 PALLACANESTRO VARESE SPA

COGHI LORENZO 2005 POL. SAN PIO X MANTOVA

COLOMBO ANDREA 2005 US PALL. AURORA DESIO 94

DALL’OMO MARCO 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

DEMBELE’ MAMADOU 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

DE MARTIN MATTIA 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

GREPPI RICCARDO 2005 PALLACANESTRO CANTU’

MANDELLI GIOVANNI 2005 POL. LIBERTAS CERNUSCO

OBERTI MICHELANGELO 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

STANZIONE MATTIA 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

TANFOGLIO NICOLAS 2005 BASKET LEONESSA BRESCIA

ZHAO WEI LUN 2005 PALLACANESTRO VARESE SPA

Riserve a casa:

DEGLI AGOSTI ANDREA 2005 PALL. BERNAREGGIO 99

MEIER MATTIA 2005 PALL. LIBERTAS CERNUSCO

MARCUCCI FRANCESCO 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

PERONI CRISTIANO 2005 BERGAMO BASKET 2014

STAFF C.R.L

Presidente FIP C.R.L. BELLONDI ALBERTO

Dirigente FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO

Referente Tecnico Territoriale SAIBENE GUIDO

Assistente CASTELLI CLAUDIO

Assistente COCCOLI PAOLO

Assistente TARABINI GIACOMO

Fisioterapista CERIANI GABRIELE

