Basket giovanile arriva una grande festa per i minicestisti.

Basket giovanile oltre 20 squadre in campo l’1 e 2 giugno

E’ in arrivo a Mariano Comense un grande evento per il basket giovanile nostrano. Un grande torneo dedicato ai minicestisti. Già perchè per il weekend dell’1 e 2 giugno il Sant’Ambrogio Mariano Comense in occasione della grande festa di chiusura del suo settore minibasket ha organizzato un Torneo riservato alle categorie Scoiattoli, Aquilotti 2009 e Aquilotti 2008. Invitate per l’occasione molte società limitrofe come il Basket Groane Lentate, Le Bocce Erba, la Pallacanestro Cabiate, la Virtus Cermenate, il Blackcourth Cucciago Bulls, il Basket Team Giussano ma anche alcune da fuori come il Puntoebasket Nerviano, Blues Basket Varedo e l’Excelsior Bergamo che daranno ancora più prestigio all’evento. Previste un totale di 20 squadre partecipanti.

Due giornate di basket

Il programma della kermesse si articolerà come detto su due giornate.

Sabato 1 si comincerà alle ore 9.00 presso la palestra di via per Cabiate e proseguirà per tutta la giornata mentre nel pomeriggio del sabato alcune partite verranno giocate nella palestra delle scuole dei vivai.

Domenica 2 giugno gli incontri proseguiranno nell’incantevole cornice del parco dei vivai per tutta la giornata dove nel tardo pomeriggio si svolgeranno le premiazioni di tutte le squadre. Da rimarcare che sempre domenica alle ore 11.00 saranno ospiti della festa i ragazzi del basket in carrozzina della Briantea che daranno vita in una partita esibizione. Insomma una bella festa per il minibasket e per tutti gli appassionati della palla a spicchi.

