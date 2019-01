Basket giovanile si è chiusa la prestigiosa manifestazione di Erba.

Basket Giovanile Le Bocce vince tra gli U18, BluOrobica tra gli U16 e BB14 Bergamo tra gli U13

Per cinque giorni,Erba è stata capitale del basket giovanile. Dal 2 al 6 gennaio infatti è andata in scena al PalaErba l’11esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio la prestigiosa manifestazione giovanile organizzata dalla Pallacanestro Le Bocce Erba in ricordo del suo giovane giocatore scomparso qualche anno fa. In campo si sono sfidate 18 squadre di 12 società per 3 categorie maschili: Under18, Under16 e Under13. Il torneo Under13 è stato vinto dal BB14 Bergamo, quello Under16 invece dalla Blu Orobica Bergamo mentre il torneo Uneder18 ha visto il trionfo dei padroni di casa de Le Bocce. Ricordiamo che il ricavato della manifestazione è stato poi devoluto dagli organizzatori alle Associazioni “Ancora” e “La vita è un dono”. Ecco il resoconto e tutto i risultati della manifestazione erbese.

Il torneo Under18

Girone A: Le Bocce Erba, Forti Liberi Monza, Villasanta.

Girone B: Robur et Fides Varese, Urania Milano, APL Lissone.

Risultati: mercoledì 2 Lissone – Robur Varese 65-54, Villasanta – Forti e Liberi 65-61; giovedì 3 Urania-Lissone 58-55, Le Bocce Erba-Villasanta 68-51; venerdì 4 Robur Varese-Urania 67-63 , Le Bocce Erba-Forti e Liberi Monza 73-53; Sabato 5 Gennaio Finale 5° – 6° posto Monza-Robur 55-75, Finale 3° – 4° posto Urania-Villasanta 78-54, Finale 1° – 2° posto Le Bocce-Lissone 75-53.

Squadra vincitrice: Le Bocce Erba.

Miglior giocatore: Grimaldi Riccardo (Urania Milano).

Miglior realizzatore: Valsecchi Lorenzo (Le Bocce Erba ) con 61 punti.

Il torneo Under16

Girone A: Le Bocce Erba, Blu Orobica Bergamo, Basket Seregno.

Girone B: Urania Milano, Robur et Fides Varese, APL Lissone.

Risultati: mercoledì 2 Gennaio Urania – Robur Varese 78-61, Le Bocce Erba – Bluorobica 52-84; giovedì 3 Urania – Lissone 66-44, Le Bocce Erba – Seregno 58-50; venerdì 4 Bluorobica – Seregno 84-41, Robur Varese – Lissone 73-63; sabato 5 Gennaio Finale 5° – 6° posto Reregno-Lissone 51-60; Domenica 6 Finale 3° – 4° posto Robur-Le Bocce 97-61, Finale 1° – 2° posto Bluorobica -Urania 72-61.

Squadra vincitrice: Blu Orobica Bergamo.

Migliore giocatore Granato Nicolangelo (Urania Milano).

Miglior realizzatore Chiapparini Matteo (Bluorobica Bergamo) con punti 73.

Il torneo Under13

Girone A: Le Bocce Erba, Basket Seregno, Carpe Diem Calolziocorte.

Girone B: Virtus Cermenate, Bergamo Basket 2014, Morbegno’70.

Risultati: Virtus Cermenate-Morbegno 51-71, Le Bocce Erba-Seregno 42-45, Seregno-Calolziocorte 72-38, Virtus Cermenate-BB14 Bergamo 39-94, BB14 Bergamo – Morbegno 111-22, Le Bocce Erba-Calolziocorte 80-26, Finale 5° – 6° posto Cermenate-Calolzio 60-20, Finale 3° – 4° posto Le Bocce-Morbegno 45-43, Finale 1° – 2° posto BB14 Bergampo-Seregno 86-35.

Squadra vincitrice: BB14 Bergamo.

Miglior giocatore: Terraneo Diego (Seregno).

Miglior realizzatore:Teli Daniele (BB14) con 50 punti.

