Basket Giovanile nuovo raduno per la selezione provinciale.

Basket giovanile allenamento fissato per giovedì 28 ad Albavilla

Nuovo appuntamento importante per il basket giovanile nostrano. Il Comitato Provinciale FIP di Como, nell’ambito del progetto “Carica dei 2006 – Preparazione al Trofeo Bulgheroni” ha diramato le convocazioni per l’allenamento che si terrà agli ordini di coach Matteo Bonassi ad Albavilla (Via Porro 16) giovedì 28 marzo dalle ore 19.30 alle ore 21.

Questi gli atleti lariani convocati

Aamadori Matteo Pallacanestro Cantù SpA

Angelucci Filippo A.D. Pallacanestro Albavilla

Arena Alessandro Casa della Gioventù ASD

Azzolini Marco Pallacanestro Cantù SpA

Baruffini Francesco Casa della Gioventù ASD

Bezzi Luca Pallacanestro Cantù SpA

Binda Matteo Casa della Gioventù ASD

Ciriaco Edoardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

Ferrante Filippo A.D. Pallacanestro Albavilla

Landonio Lorenzo A.S. DIL. Basket 2000 Turate

Livio Gioele ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Luzzi Elia Pallacanestro Cantù SpA

Macaluso Alessandro ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Mancino Luca ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Maspero Daniele Casa della Gioventù ASD

Migliori Federico Pallacanestro Cantù SpA

Molteni Andrea ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

Moscatelli Pietro Pallacanestro Cantù SpA

Paccagnella Matteo ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Pelanconi Leonardo ASD BLACKCOURTH B.C.

Pirovano Edoardo ASD BLACKCOURTH B.C.

Rossi Federico Pallacanestro Cantù SpA

Srefanoni Federico Casa della Gioventù ASD

Terraneo Francesco ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Valli Edoardo ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Zerboni Emanuele ASD GS Virtus Albese

Questo lo staff lariano

Allenatore: Bonassi Matteo

Assistente: Rumi Andrea

Preparatore Fisico: Faverio Deborah

Fisioterapista: Guarino Alessandra

R.T.P. Costacurta Mattia

Delegato CPA Como: Rumi Alessandro

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU