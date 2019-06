Basket giovanile: si è chiuso il Torneo delle province.

Decisiva la sconfitta nell’ultima gara contro Monza/Brianza per 60-61

Si è chiusa al quinto posto l’avventura della selezione 2006 di Como al Trofeo delle province – Trofeo Bulgheroni, una delle più attese manifestazioni di basket giovanile andata in scena dal 19 al 22 giugno in quel di Bormio. Il team diretto dallo staff di coach Matteo Bonassi dopo aver chiuso il girone eliminatorio al secondo posto, nella seconda fase è stato inserito nel raggruppamento dal 4° al 6° posto dove ha prima battuto la selezione di Pavia/lodi per poi perdere l’ultima sfida contro la rappresentativa di Monza/Brianza al fotofinish e di un punto per 60-61. Per la selezione lariana comunque una bella esperienza.

Ecco i risultati dell’ultima giornata del Trofeo Bulgheroni 2019

GIRONE ROSSO – 3° GIORNATA: Varese-Bergamo 56-48.

CLASSIFICA: Varese 4; Bergamo 2; Milano 0.

GIRONE BLU – 3° GIORNATA: Monza/Brianza-Como 61-60

CLASSIFICA: Monza/Brianza 4; Como 2; Pavia/Lodi 0.

GIRONE VERDE – 3° GIORNATA: Brescia-Cremona/Mantova 73-56.

CLASSIFICA: Brescia 4; Cremona/Mantova 2; Lecco/Sondrio 0.

TROFEO BULGHERONI 2019 – CLASSIFICA FINALE:

1) Varese

2) Bergamo

3) Milano

4) Monza/Brianza

5) Como

6) Pavia/Lodi

7) Brescia

8) Cremona/Mantova

9) Lecco/Sondrio.

Questa la selezione lariana

AMADORI Matteo Pallacanestro Cantù SpA

AZZOLINI Marco Pallacanestro Cantù SpA

BEZZI Luca Pallacanestro Cantù SpA

BINDA Matteo Casa della Gioventù ASD

LANDONIO Lorenzo A.S. DIL. Basket 2000 Turate

LUZZI Elia Pallacanestro Cantù SpA

MACALUSO Alessandro ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

MASPERO Daniele Casa della Gioventù ASD

MOLTENI Andrea ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

MOSCATELLI Pietro Pallacanestro Cantù SpA

PIROVANO Edoardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

TERRANEO Francesco ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Riserve a casa:

PELANCONI Leonardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

ROSSI Federico Pallacanestro Cantù SpA

Lo staff lariano

Allenatore BONASSI Matteo

Assistente RUMI Andrea

Preparatore Fisico FAVERIO Deborah (solo allenamento del 18/06)

Fisioterapista GUARINO Alessandra (solo allenamento del 18/06)

R.T.P. COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como RUMI Alessandro

Addetto DAE RUMI Alessandro (solo allenamento del 18/06)



