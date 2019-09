Basket giovanile a Cermenate il 4° Torneo Ezio Epifani.

Basket giovanile protagonista nel fine settimana a Cermenate dove è andato in scena il 4° Torneo Ezio Epifani alla memoria riservato alla categoria Under18 Top. Nel quadrangolare di casa la Virtus Cermenate è stata profeta in patria conquistando il Trofeo battendo in semifinale il Seregno e in finalissima il Giardino Orsenigo.

Il tabellino della Finale 1°-2° posto

VIRTUS CERMENATE – GIARDINO L.V.S. ORSENIGO 78-49

Parziali 26-15, 16-20, 10-21, 17-18)

Virtus Cermenate: Banfi 7, Mazzoccato 4, Di Guglielmo, Moscatelli 19, Gennari 13, Callegher 13, Russo, Verga P.S., Strambini 9, Colombo E. 5, Meroni 8. All. Melzi

Giardino L.V.S. Orsenigo: Monti 2, Bellasio 2, Condruz 1, Caviezel 9, Masciardi 1, Bassi 6, Cagnazzo 8 Castelli 1, Colombo, Terraneo 15, Enrico, Spinelli. All. Spinelli

Il tabellino della finale 3°-4° posto

ROBUR SARONNO – BASKET SEREGNO 89-39

Parziali 23-6, 45-19, 83-29, 89-39)

Robur Saronno: Magnoni, Garufi 10, Paternoster, Quaglia 10, Pagani 2, Merlo 3, De Capitani 22, Vaghi 8, Pellegrini 11, Zucconi 3, Bernini 4, Quinti 16.

Seregno: Aloè 2, San Filippo 6, Salvadè, Turri 2, Viganò 6, Barni 4, Caldera 4, Doniacono 4, Pozzi, Bragato, Cibinetto 11.

I premi del torneo:

1° posto, coppa offerta da famiglia Epifani: VIRTUS CERMENATE

2° posto, coppa offerta da Virtus Cermenate: GIARDINO L.V.S. ORSENIGO

3° posto, coppa offerta da “Associazione Antonio Castelnuovo”: ROBUR SARONNO

4° posto, coppa offerta da Gruppo Marcius: BASKET SEREGNO

Miglior giocatore del torneo – Coppa Amici di Enzo: Riccardo Callegher (Virtus Cermenate)

Miglior giocatore Virtus – Coppa Mario Zanotti 7 Igor Moscatelli (Virtus Cermenate)

Il tabellino prima semifinale

ROBUR SARONNO 51-67 GIARDINO ORSENIGO

Saronno: Magnoni 4, Garufi 16, Merlo 5, Vacca 5, Salvato 3, Paternoster, Vaghi 8, Bernini 8, Malandrini, Zucconi 1, Pagani 1.

Orsenigo: Carta 2, Cagnazzo 8, Caviezel 18, Monti 5, Terraneo 9, Giovanessi 1, Bassi 2, Castelli 4, Condruz 6, Enrico 10, Spinelli 2, Gallarini.

Il tabellino seconda semifinale

VIRTUS CERMENATE 81-46 BASKET SEREGNO

Virtus: Banfi 4, Mazzoccato 2, Di Guglielmo 2, Moscatelli 18, Gennari 7, Callegher 15, Russo A., Verga P.S. 13, Strambini 4, Colombo E. 3, Meroni 13.

Seregno: Aloè 5, San Filippo 9, Lambrugo, Salvadè 4, Provenzi 2, Barni 9, Bragato 11, Baldo, Doniacovo, Civinetto 4, Giacchetti, Monverde 2.

