Basket giovanile il tabellone delle semifinali regionali Under18.

Basket Giovanile stasera ci prova anche il Rovello Porro

Momento magico per il basket giovanile lariano che potrebbe vantare ben due squadre alle final four regionali nella categoria Under18 maschile. Chi ha già staccato il biglietto per le semifinali in programma a Milano a giugno è Le Bocce Erba di coach Pippo Cammarotta che in settimana si è tolta lo sfizio di battere nei quarti di finale una delle formazioni favorite al titolo la Junior Curtatone per 96-75 (Erba: Bellasio 13, Bianchi 2, Borgonovo, Caviezel 13, L. Esposito 8, Esposti 2, Gualazzi 8, Salvo, Sirtori 8, Stillo 20, Valsecchi 22. All. Cammarotta). Le Bocce aveva eliminato in precedenza ai sedicesimi l’Ardor Bollate per 76-69 poi nei quarti il Campus Varese in trasferta per 87-67. Chi vuolo raggiungere in semifinale Le Bocce è la cugina Rovello Porro. Gli Under18 di coach Manuel Cilio infatti tornano in campo questa sera giovedì 23 maggio alle 21.30 al Palapavoni di Mialno contro il Social Osa. Rovello ai sedicesimi aveva eliminato la Robur Saronno per 75-61 e nei quarti il Visconti Brignano per 76-58.

