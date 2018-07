Basket giovanile i Cucciago Bulls sempre più una realtà.

Basket giovanile la modella cestista Valentina Vignali augura buone vacanze e tifa per i “tori”

Nel panorama del basket giovanile lariano sta diventando una realtà. Anzi no è già una realtà importante sia numericamente che qualitativamente. Stiamo parlando dei Cucciago Bulls del presidente-factotum Fabio Borghi, personaggio conosciutissimo nell’ambiente cestistico nostrano, un vulcano di idee dentro e fuori dai parquet. Uno che di basket ne mastica da sempre avendo calcato fin da piccolo i campi e fino a quelli di serie A1 con Cantù. Così trascinati dal loro numero uno e dal suo collaudato staff, i “tori” brianzoli hanno bruciato le tappe chiudendo tra gli applausi l’ultima stagione sportiva. Che però non è ancora del tutto finita visto che dopo i tradizionali tornei estivi di 3 contro3, il mitico Blackourth 5 contro 5, sulla collina sono andate in scena anche due settimane di camp.. per i tori più irriducibili.

Buone vacanze da Valentina

Insomma i Bulls non vogliono proprio andare in ferie anche se ad augurare loro le buone vacanze ci ha pensato via social una loro amica e “collega”: la cestista modella Valentina Vignali. “Buone vacanze a tutti i Cucciago Bulls”. Questo il simpatico saluto con tanto di bacio via social inviato dalla bella Valentina che fin da piccola ha giocato con la palla a spicchi raggiungendo una finale scudetto Under19 con Cervia prima di maturare varie esperienze in giro per l’Italia tanto da giocare ancora adesso impegni professionali permettendo.

“Come fly with bulls”

Ma nella sede dei Cucciago Bulls si pensa giò alla nuova stagione e al futuro prossimo. Sono già pronte ad aprirsi infatti le porte per le nuove leve giovanili e di minibasket. Per l’occasione ecco il nuovo slogan di reclutamento: “Come fly with bulls”. Iscrizioni aperte e ulteriori informazioni direttamente al tel 3402587008.

News importanti nello staff tecnico

Inoltre in vista della stagione 2018/19 la società brianzola si è mossa forte sul mercato allenatori allargando lo staff sulla collina con tecnici molto noti nel panorama nostrano da Massimo Albarti ad Alessandro Carletti da Mauro Livio a Jonathan Molteni da Francesco Moro a Simone Castiglieri. Uno staff di livello che saprà abbinare competenza e passione, tecnica ed entusiasmo proprio seguendo il credo del numero uno Fabio Borghi in vista della prossima stagione che si annuncia ancora più brillante per i Cucciago Bulls, la stagioene della consacrazione.

