Basket giovanile che successo l’evento internazionale a Vighizzolo e Cucciago.

Basket giovanile in campo ben 10 squadre per oltre 150 minicestisti

Ha fatto centro la prima edizione del Torneo Alto Livello una nuova manifestazione di basket giovanile che è andata in scena nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 dicembre presso il centro sportivo Toto Caimi di Vighizzolo e del PalaNext Blackcourth di Cucciago. Un torneo internazionale di minibasket riservato alla categoria Aquilotti e organizzato dall’associazione sportiva Alto Livello in collaborazione con Fabio Borghi dei Cucciago Bulls e con Valerio Rossi del Btf Cantù.

In campo sono scesi circa 150 minicestisti in rappresentanza di 10 squadre provenienti dalle provincie di Como, Milano, Monza e Brianza e dal Canton Ticino, che hanno dato vita a due splendide giornate di sport e divertimento. Numeroso anche il pubblico presente a sostenere questi piccoli atleti. Dopo due giornate di gare e partite avvincenti la squadra vincitrice della prima edizione del torneo Alto Livello è stata l’Urania Milano che ha preceduto in classifica i Cucciago Bulls e i Lugano Tigers. Le altre squadre partecipanti sono state Magic Basket Oleggio, Gerardiana Monza, Virtus Verbania, Speranza Basket Cinisello B, Brusuglio e Btf Cantù. «Alto Livello», nel periodo pasquale, organizzerà nelle palestre della provincia di Como, un torneo per la categoria U14 Femminile mentre l’1 maggio ci sarà un torneo easy basket.

