Basket giovanile iniziato il campionato U18 Top3.

Basket giovanile stasera esordio per Le Bocce Erba e Virtus Cermenate

E’ iniziato ufficialmente uno dei campionati più attesi del basket giovanile nostrano: il torneo Under18 che nel girone Top3 vede al via Pol. Comense, Giardino LVS Orsenigo, Le Bocce Erba e Virtus Cermenate. Pronti via e subito è andato in scena il primo derby vinto in casa dal Giardino LVS Orsenigo contro la Pol, Comense per 90-56. Oggi esordio per Le Bocce Erba in casa contro il Campus Varese (ore 21) e per la Virtus Cermenate di coach Andrea Melzi contro l’Accademia Alto Milanese. La prima fase Top si chiuderà il 26 novembre.

Questo il calendario TOP3 prima fase

1° turno: Giardino-Comense 90-56; oggi 8/10 Erba-Campus (ore 21), Cermenate-Accademia Alto Milanese (ore 21)

2° turno: Corbetta -Cermenate (15/10); Comense-Erba (16/10), Campus -Giardino (17/10)

3° turno: Giardino-Accademia (21/10), Erba-Corbetta (22/10), Cermenate-Robur Saronno (22/10), Campus-Cermenate (22/10)

4° turno: Corbetta- Comense (29/10), Cermenate-Erba (29/10), Robur-Giardino (29/10)

5° turno: Campus-Cermenate (7/11), Erba-Giardino (12/11), Comense-Robur (13/11)

6° turno: Giardino-Cermenate (18/11), Robur-Erba (19/11), Comense-Accademia (20/11)

7° turno: Giardino-Corbetta (25/11), Erba-Accademia (26/11), Cermenate-Comense (26/11)

