Buone notizie per il basket giovanile nostrano. C’è anche il giovane canturino Riccardo Greppi nella Lombardia 2005 maschile che parteciperà al prossimo Trofeo Fabbri dal 3 al 6 gennaio 20020. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale e in preparazione al Trofeo Fabbri che si svolgerà a Rimini/Santarcangelo dal 3 al 6 gennaio 2020 ha infatti diramato le convocazioni per gli allenamenti in programma ad Assago (MI) presso MC2 Sport Village (tensostruttura Verde) di Via Di Vittorio, 1 giovedì 2 gennaio 2020 e per il TROFEO FABBRI 2020.

Questi gli atleti convocati

BELOTTI LUCA 2005 PALLACANESTRO VARESE SPA

COGHI LORENZO 2005 POL. SAN PIO X MANTOVA

COLOMBO ANDREA 2005 US PALL. AURORA DESIO 94

DALL’OMO MARCO 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

DEMBELE’ MAMADOU 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

DE MARTIN MATTIA 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

GREPPI RICCARDO 2005 PALLACANESTRO CANTU’

MANDELLI GIOVANNI 2005 POL. LIBERTAS CERNUSCO

OBERTI MICHELANGELO 2005 ASD BLU OROBICA BERGAMO

STANZIONE MATTIA 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

TANFOGLIO NICOLAS 2005 BASKET LEONESSA BRESCIA

ZHAO WEI LUN 2005 PALLACANESTRO VARESE SPA

Riserve a casa:

DEGLI AGOSTI ANDREA 2005 PALL. BERNAREGGIO 99

MEIER MATTIA 2005 PALL. LIBERTAS CERNUSCO

MARCUCCI FRANCESCO 2005 PALL. OLIMPIA MILANO

PERONI CRISTIANO 2005 BERGAMO BASKET 2014

STAFF C.R.L

Presidente FIP C.R.L. BELLONDI ALBERTO

Dirigente FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO

Referente Tecnico Territoriale SAIBENE GUIDO

Assistente CASTELLI CLAUDIO

Assistente COCCOLI PAOLO

Assistente TARABINI GIACOMO

Fisioterapista CERIANI GABRIELE

