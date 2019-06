Basket giovanile oggi ultimo raduno la “carica dei 2006”.

Basket giovanile il Torneo delle province dal 19 al 22 giugno a Bormio

Il basket giovanile nostrano non va mai in vacanza. E non va ancora in vacanza la selezione provinciale 2006 che oggi svolge l’ultimo allenamento prima della partenza di domani verso Bormio per partecipare al 30° Trofeo del Province- Trofeo Bulgheroni 2019 dal 19 al 22 giugno. Il Comitato Provinciale FIP di Como, nell’ambito del progetto “Carica dei 2006 -ha scelto i magnifici 12 che rappresenteranno la provincia lariana al torneo e li ha convocati per l’allenamento che si terrà oggi a Cantù presso Palasport Parini dalle ore 17 alle ore 19 e per la partecipazione al Trofeo Bulgheroni che si disputerà a Bormio dal 19 al 23 giugno

Questi gli atleti lariani

AMADORI Matteo Pallacanestro Cantù SpA

AZZOLINI Marco Pallacanestro Cantù SpA

BEZZI Luca Pallacanestro Cantù SpA

BINDA Matteo Casa della Gioventù ASD

LANDONIO Lorenzo A.S. DIL. Basket 2000 Turate

LUZZI Elia Pallacanestro Cantù SpA

MACALUSO Alessandro ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

MASPERO Daniele Casa della Gioventù ASD

MOLTENI Andrea ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

MOSCATELLI Pietro Pallacanestro Cantù SpA

PIROVANO Edoardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

TERRANEO Francesco ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Riserve a casa:

PELANCONI Leonardo ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

ROSSI Federico Pallacanestro Cantù SpA

Lo staff lariano

Allenatore BONASSI Matteo

Assistente RUMI Andrea

Preparatore Fisico FAVERIO Deborah (solo allenamento del 18/06)

Fisioterapista GUARINO Alessandra (solo allenamento del 18/06)

R.T.P. COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como RUMI Alessandro

Addetto DAE RUMI Alessandro (solo allenamento del 18/06)

Il calendario del Torneo

Pronto il calendario della trentesima edizione del Trofeo Bulgheroni. La classica manifestazione giovanile che completerà il calendario degli eventi organizzati dal CRL per quanto riguarda la stagione 2018/19 si svolgerà quest’anno in una versione interamente riservata alle rappresentative provinciali. Nove le selezioni ai nastri di partenza della kermesse in programma dal 19 al 22 giugno tra Bormio (palestre Pentagono e Provincia) e Cepina. La squadra comasca è stata inserita nel girone B e sfiderà Milano e Cremona/Mantova. Prime due partite eliminatorie il 19 giugno (ore 16.30 e 18.30) poi dal 20 al 22 la seconda fase e le finali.

Gli altri gironi

Girone A: Lecco/Sondrio, Pavia/Lodi, Bergamo

Girone C: Varese, Brescia, Monza/Brianza.

