Basket giovanile torna in campo il vivaio di Erba.

Basket giovanile, dal 14 settembre corsi per i nati/e dal 2014 al 2009

Vacanze agli sgoccioli o terminate per molte squadre del basket giovanile nostrano. Chi ha già ripreso ad allenarsi è il vivaio del Le Bocce Erba che sotto la regia dello staff di responsabili Filippo Cammarotta e Sergio Del Vecchio ha già iniziato a lavorare con tutte le squadre per la stagione 2019/20. In rampa di lancio in casa erbese anche il suo fiore all’occhiello: il centro Minibasket che riaprirà i battenti da sabato 14 settembre con i corsi per i baby sotto la regia del responsabile Marco Saini.

Seguendo il motto “Giochiamo e cresciamo insieme” i corsi saranno strutturati sulle due palestre del PalaErba e della Casa della Gioventù.

Casa della Gioventù Erba

Via Cesare Battisti angolo via Diaz

da sabato 14 settembre

Ore 14.30 per i nati/e nel 2010

Ore 16 per i nati/e 2009

PalaErba

Via Cesare Battisti

da sabato 14 settembre

Ore 14.30 per i nati/e 2013/14

Ore 15.30 per i nati/e 2012

Ore 16.30 per i nati/e 2011

Per informazioni contattare i telefoni 031650904 oppure 031610037, oppure il sito ufficiale www.pallacanestrolebocce.i t o info@pallacanestrolebocce.it

