Basket giovanile raduno Selezioni 2005-2003.

Basket giovanile doppio allenamento domenica 16 dicembre

Appuntamenti importanti per il basket giovanile nostrano. Il Comitato Regionale Lombardo, in accordo con il Settore Squadre Nazionali Maschile e nell’ambito del nuovo percorso istituito con il Centro Tecnico della Lombardia ha diramato le liste degli cestisti convoca, per i due allenamenti in programma a Cermenate presso la palestra di via Montale domenica 16 dicembre 2018. nelle due liste sono inseriti molti atleti delle società lariane, dal Team ABC Cantù a Le Bocce Erba, dalla Virtus Cermenate alla POl. Comense, dalla Pallacanestro Figino a Sant’Ambrogio Mariano e GS Villa Guardia.

Atleti convocati primo allenamento ore 15- 17

AROSIO MATTEO 2005 TEAM ABC CANTU’

BALLABIO EDOARDO 2005 ASD S. AMBROGIO MARIANO COMENSE

BELOTTI LUCA 2005 PALL. VARESE

BOTTELLI EDOARDO 2005 PALL. VARESE

CEMMI LEONARDO 2005 TEAM ABC CANTU’

CIGAGNA MARCO UGO 2005 PALL. LAVENO

CLERICI FILIPPO 2005 TEAM ABC CANTU’

DALL’OMO MARCO 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

EL OURD ANAS 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

FORTINA TOMMASO 2005 AYERS ROCK GALLARATE

FRANCO FEDERICO 2005 TEAM ABC CANTU’

FRANGOS DEMOSTENE 2005 PALL. VARESE

GREPPI RICCARDO 2005 TEAM ABC CANTU’

KRYZHANOVSKYY VLADIMIR 2005 ASD CM BASKET 84

MADDALIN MATTIA 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

MARCOLONGO FRANCESCO 2005 ASD PALL. FIGINO

PICARELLI NICOLO’ 2005 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA

TOLUWA GEORGE MIRACLE 2005 TEAM ABC CANTU’

TRASATTI SIMONE GIUSEPPE 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

ZHAO WEI LUN 2005 PALL. VARESE

Riserve a casa

BERGNA ALESSANDRO 2005 TEAM ABC CANTU’

BORTOLI RICCARDO 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

CANTISANI TOMMASO 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

GOFFI SAMUELE 2005 PALL. VARESE

REALINI GABRIELE 2005 ROBUR ET FIDES VARESE

MERONI GREGORIO 2005 TEAM ABC CANTU’

Atleti convocati secondo allenamento ore 17 – 19

BORRONI ALEKSANDER 2004 PALL. VARESE

BORSANI GUGLIELMO 2004 TEAM ABC CANTU’

CALCATERRA LUCA 2004 PALL. VARESE

CARIONI MATTEO 2004 VIRTUS PALL. CERMENATE

FONTANEL EDOARDO FILIPPO 2003 AYERS ROCK GALLARATE

GENNARINO THOMAS ROBERTO 2004 AYERS ROCK GALLARATE

GIANNULLO EMANUELE 2004 TEAM ABC CANTU’

GIANOLI ALESSANDRO 2003 POL. COMENSE 2015

GORLA DAVIDE 2004 BASKET CASSANO MAGNAGO

GRECO DAVIDE 2003 ASD VALCERESIO ARCISATE

LANDONI ALESSIO 2003 US MARNATESE BASKET

LAZZARI GIOVANNI 2003 POL. COMENSE 2015

MACCHI MATTEO 2004 ROBUR ET FIDES VARESE

MILICI SIMONE 2004 TEAM ABC CANTU’

RESEMINI SAMUELE 2003 ROBUR ET FIDES VARESE

ROTA TOMMASO 2003 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA

SORRENTINO GIANMARCO 2003 ROBUR ET FIDES VARESE

TROMBETTA LUCA 2003 POL. COMENSE 2015

VERONELLI FRANCESCO 2004 G.S. VILLAGUARDIA

VERONESI MANUEL 2004 PALL. VARESE

Riserve a casa

BONGIOVANNI MATTEO 2004 PALL. VARESE

CIVELLI MARCO 2004 ROBUR ET FIDES VARESE

COLOMBO ROBERTO 2004 ROBUR ET FIDES VARESE

INCREMONA TOMMASO 2004 PALL. VARESE

REDAELLI PA O L O 2004 TEAM ABC CANTU’

TAMBORINI ANGELO 2004 ROBUR ET FIDES VARESE

TAPPARO MATTEO 2004 PALL. VARESE

TURRIZIANI LEONARDO 2004 ROBUR ET FIDES VARESE

ZIVKOVIC MIHAEL 2004 PALL. VARESE

STAFF C.R.L

Presidente F.I.P. C.R.L. BELLONDI ALBERTO

Dirigente F.I.P. C.R.L. GUIDI LAURA

Referente Tecnico Territoriale SAIBENE GUIDO

Assistente TARABINI GIACOMO

Assistente CORVI ANDREA

Preparatore Fisico FAVERIO DEBORAH

Fisioterapista CERIANI GABRIELE

Medico PALLOTTA MARIA LUDOVICA

RTP Como COSTACURTA MATTIA

RTP Varese MANETTA ANDREA

CPA Como RUMI ALESSANDRO

CPA Varese CALCAGNI FERRUCCIO

PROGRAMMA CTF

14,15 Apertura palestra e accoglienza dei partecipanti

14,30 Riunione pre allenamento dello STAFF CTF

14,45 Riunione pre allenamento dello STAFF CTF con gli allenatori presenti degli atleti convocati

15,00 – 17,00 1° Allenamento (annata 2005)

17,00 – 19,00 2° Allenamento (annate 2002-2003-2004)

19,00 – 19,15 Riunione post allenamento dello staff CTF

Per comunicazioni: ctf@lombardia.fip.it

