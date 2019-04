Basket giovanile nuovo appuntamento per la selezione provinciale.

Basket giovanile prossimo allenamento della rappresentativa comasca martedì 16 aprile ad Albate

E’ alle porte un nuovo importante appuntamento per il basket giovanile lariano. Il Comitato Provinciale FIP di Como, nell’ambito del progetto “Carica dei 2006 e in – Preparazione al Trofeo Bulgheroni”, ha diramato le convocazioni per il prossimo allenamento che si terrà ad Albate (Como) in via Acquanera 43 martedì 16 aprile dalle ore 18. 30 alle ore 20.30.

Ecco gli atleti convocati

AMADORI Matteo Pallacanestro Cantù SpA

ANGELUCCI Filippo A.D. Pallacanestro Albavilla

AZZOLINI Marco Pallacanestro Cantù SpA

BARUFFINI Francesco Casa della Gioventù ASD

BEZZI Luca Pallacanestro Cantù SpA

BINDA Matteo Casa della Gioventù ASD

FERRANTE Filippo A.D. Pallacanestro Albavilla

LANDONIO Lorenzo A.S. DIL. Basket 2000 Turate

LUZZI Elia Pallacanestro Cantù SpA

MACALUSO Alessandro ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

MANCINO Luca ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

MASPERO Daniele Casa della Gioventù ASD

MIGLIORI Federico Pallacanestro Cantù SpA

MOLTENI Andrea ASD Blackcourth Basket Cucciago Bulls

MOSCATELLI Pietro Pallacanestro Cantù SpA

PACCAGNELLA Matteo ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

PELANCONI Leonardo ASD BLACKCOURTH B.C.

PIROVANO Edoardo ASD BLACKCOURTH B.C.

ROSSI Federico Pallacanestro Cantù SpA

STEFANONI Federico Casa della Gioventù ASD

TERRANEO Francesco ASD Virtus Pallacanestro Cermenate

Staff provinciale

Allenatore BONASSI Matteo

Assistente RUMI Andrea

Preparatore Fisico FAVERIO Deborah

Fisioterapista GUARINO Alessandra

R.T.P. COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como RUMI Alessandro

