Basket giovanile ecco il nuovo campionato Nazionale U18 Eccellenza.

Basket giovanile il club brianzolo inserito nel girone D al via dal 1 ottobre

Novità importanti per il basket giovanile italiano e per il Team Abc Cantù. Il Settore Giovanile Nazionale ha infatti comunicato l’elenco delle società ammesse e la composizione dei gironi del nuovo campionato Divisione Nazionale Giovanile dell’Under 18 Eccellenza che vedrà al via anche il club canturino. La Lombardia schiererà ai nastri di partenza ben 10 squadre, tra cui Cantù, tra le 72 che parteciperanno: tre squadre sono state inserite nel girone C con altre formazioni di Piemonte e Liguria, sette invece tra cui Cantù sono state inserite nel girone D che sarà organizzato dall’Ufficio Gare del CRL insieme a formazioni di Veneto ed Emilia Romagna.

Il girone D del Team Abc Cantù a cura dell’Ufficio Gare Regionale Lombardia

Olimpia Milano

Petrarca Padova

Team ABC Cantù

Scaligera Verona

Pall. Reggiana

Guerino Vanoli Basket

Virtus Padova

Pall. Aurora Desio

Pall. Bernareggio

Blu Orobica

Vis 2008

Basket Leonessa Brescia

Riserve

MilanoTre Bk

NBB Brescia

Junior Bk Ca’Ossi

Le regole del nuovo campionato

La prima fase del Campionato DNG U18 prevede 6 gironi interregionali composti ciascuno da 12 squadre. Gare di andata e ritorno (Le gare si dovranno disputare di lunedì o di martedì con inizio gara tra le ore 18:00 e le ore 20:00 salvo accordo diverso tra le società.). L’inizio della prima fase è prevista per il primo ottobre 2018 e la conclusione per il 26 marzo 2019. Si qualificheranno alla seconda fase 24 società. Il numero dei passaggi alla seconda fase per ciascun girone sarà comunicata entro il 10 dicembre 2018, termine del girone d’andata della prima fase. Nella seconda fase le 24 società ammesse sono suddivise in 6 gironi da 4 squadre. L’inizio della seconda fase è prevista per l’8 aprile 2019 e la conclusione per il 20 maggio 2019. Le prime di ogni girone si qualificano direttamente alla Finale Nazionale. Le seconde classificate di ogni girone saranno suddivise in altri 2 gironi da 3 squadre ciascuno e disputeranno un concentramento. Le due società vincenti dei due concentramenti si qualificano per la Finale Nazionale. Alla Finale Nazionale saranno ammesse 8 squadre e si svolgerà con formula ad eliminazione diretta. La griglia di partecipazione alla Finale sarà effettuata tramite sorteggio integrale. La vincente della Finale Nazionale si laurerà Campione d’Italia 2019 Under 18 maschile. Le 48 società non qualificate alla seconda fase saranno ammesse alla Coppa Italia Under 18 di categoria. Le società partecipanti alla Coppa Italia Under 18 saranno suddivise in ulteriori gironi interregionali con criteri geografici. Alla Finale di Coppa Italia saranno ammesse 4 società con formula ad eliminazione diretta, semifinali e finali che si svolgerà in concomitanza con la Finale Nazionale.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU