Basket verso Italia-Ungheria di qualificazioni mondiali.

Basket la partita decisiva si giocherà venerdì 22 febbraio a Varese

Si avvicina uno degli appuntamenti più importanti per il basket italiano. Venerdì 22 febbraio infatti presso l’Enerxenia Arena di Varese alle ore 20.30 si giocherà Italia-Ungheria, penultima partita delle qualificazioni maschili ai Mondiali del prossimo anno in programma in Cina. Il match, decisivo per tornare al Mondiale dopo 13 anni di assenza è molto atteso anche dai tifosi lariani. Infatti la società Pol. Comense ha deciso di organizzare un pullman, con partenza da Como, per assistere alla partita della nazionale maggiore di basket. Il costo è comprensivo del biglietto di ingresso e del pullman con partenza alle ore 18.00 da Piazzale Gerbetto, Como o da Camerlata ore 18.15. Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 22 gennaio tramite il sito www.comense.it. Il servizio di pullman è aperto a tutti, anche ai non tesserati Comense.

La situazione dell’Italia

L’Italia si presenta a questa sfida decisiva da seconda forza del Girone J, con 17 punti frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte. Con la Lituania già qualificata, sono ancora due i posti a disposizione per la qualificazione al Mondiale in Cina in programma dal 31 agosto al 15 settembre 2019.

La classifica del Girone J*

Lituania 19 punti** (9/1)

Italia 17 (7/3)

Polonia 16 (6/4)

Ungheria 15 (5/5)

Croazia 14 (4/6)

Paesi Bassi 13 (3/7)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

** già qualificata

Il cartellone delle ultime due giornate

Quinta giornata – 22 febbraio 2019

Italia – Ungheria (20.15, Palasport Lino Oldrini, Varese)

Paesi Bassi – Lituania (20.00, Amsterdam)

Croazia – Polonia (sede da definire)

Sesta giornata – 25 febbraio 2019

Lituania – Italia (19.30, Svyturio Arena, Klaipeda)

Polonia – Paesi Bassi (ERGO Arena, Danzica)

Ungheria – Croazia (Savaria Arena, Szombathely)

