Basket lariano ecco le liste della CIA regionale.

Basket lariano 15 fischietti tra D/U15 maschile e C donne, 11 per C maschile e B donne

News importanti per i fischietti del basket lariano relative alla prossima stagione 2018/19. La Commissione Regionale CIA ha infatti comunicato i nominativi degli arbitri abilitati a dirigere i campionati regionali di Serie C Unica/ B Femminile e i campionati di Serie D Regionale / C Femminile per la stagione 2018-2019. Le liste degli arbitri abilitati ad arbitrare i campionati regionali verranno trasmesse da questa Commissione Regionale CIA al Comitato Italiano Arbitri di Roma e dovranno essere da quest’ultimo ratificate. Verranno comunicate in seguito le date dei rispettivi raduni di inizio campionato. Per il momento sono 11 gli arbitri nostrani chiamati a dirigere i campionati di seri D maschile e C femminile, 4 quelli che oltre alla C donne fischieranno il progetto Under15 e 11 quelli invece designati per fischiare nei campionati di C maschile e B femminile.

Arbitri D maschile e C femminile

Benzoni Enrico

Bernardi Amdrea

Ciceri Elisa

Colombo Gaia

Federico Matteo

Gazzè Marco

Gadino Andrea

Mandelli Francesco

Parisi Raoul Pilade

Rigamonti Emanuele

Rigamonti Federico

Arbitri Progetto U15 e C femminile

Dubini Davide

Luppino Francesco

Novara Davide

Torretta Federico

Arvitri C maschile e B femminile

Cassina Francesco

Castoldi Valerio

Colombani Simone

Dragoi Nicola Octavian

Maccagni Stefano

Molteni Giuliano

Musmeci Andrea

Nespoli Stefgano

Robbiani Alessandro

Salvo Simone

Spena Dario

