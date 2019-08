Basket lariano elenco fischietti regionali 2019/20.

Basket lariano 16 gli arbitri nostrani in D e C femminile

Ci sono anche 20 fischietti lariani nell’elenco diramato dalla Commissione Regionale CIA che ha comunicato i nominativi degli arbitri abilitati a dirigere i campionati regionali di Serie C Unica/B Femminile e i campionati di Serie D Regionale/B e C Femminile per la stagione 2019/2020. Le liste degli arbitri abilitati ad arbitrare i campionati regionali verranno trasmesse da questa Commissione Regionale CIA al Comitato Italiano Arbitri presso la Sede Centrale e dovranno essere da quest’ultimo ratificate. Sono state comunicate, in collaborazione con il Settore Tecnico Regionale, anche le date dei raduni di inizio anno sportivo che si svolgeranno presso il

Collegio Sant’Antonio

Via Manzoni 13, 20874 Busnago – MB

dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Raduno di C Unica: domenica 22 Settembre 2019

Raduno di D Regionale e Progetto U15/Ecc – C/Femminile: domenica 15 Settembre 2019.

4 arbitri lariani Serie C Unica/B Femminile

Poker di fischietti lariani tra i 108 regionali sono stati abilitati per arbitrare i prossimi campionati di Serie C Unica maschile e B Femminile.

Maccagni Stefano

Molteni Giuliano

Robbiani Alessandro

Scarparo Stefano

16 arbitri in D Regionale e Progetto U15/Ecc – C/Femminile

Sono invece ben 16 gli arbitri nostrani su 150 quelli abilitati a fischiare i campionati di D Regionale e Progetto U15/Ecc – C/Femminile

Baldo Mirko

Benzoni Marco

Bernardi Andrea

Cammarata Francesca

Ciceri Elisa

Colombo Gaia

Federico Matteo

Godino Andrea

Luppino Vincenzo

Mandelli Francesco

Parisi Raoul Pilade

Poletti Fabio

Puglisi Orazio Valerio

Rigamonti Emanuele

Rigamonti Federico

Tanzi Luca

