Basket lariano comunicazione ufficiale della fip lombardia

Basket lariano tre team in C Gold, uno solo in Silver e quattro in serie D maschile

Importante notizia per il basket lariano. Il comitato Fip lombardo ha infatti da poco pubblicato le società aventi diritto a partecipare ai campionati 2019/20. Tre le lariane in C Gold: Gorla Cantù, Virtus Cermenate la neopromossa Rovello. Una sola in C Silver la retrocessa Erba, e quattro in D Appiano Gentile, Cadorago, Lomazzo e Cabiate. In campo femminile solo la Mia Mariano in B e quattro squadre in C Btf Cantù, Comense, Vertematese e Nonna Papera Mariano Comense.

Le squadre in C Gold

A.DIL. TEAM ABC CANTU’

G.S. DIL. VIRTUS CERMENATE

A.S.D. BASKET ROVELLO

Le squadre in C Silver

CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D.

Le squadre in Serie D

U.S. DIL. INDIPENDENTE CO

ASD OLIMPIA CADORAGO CO

A. DIL. ABC PALLACANESTRO LOMAZZO

PALLACANESTRO CABIATE

Le squadre in Promozione maschile

PALLACANESTRO COMO

A.D. Pallacanestro Albavilla

G.S. VILLAGUARDIA

5 A.S.D. Basket Tavernerio

A.S.D. BASKET S.AMBROGIO Mariano

POLISPORTIVASENNA DILETTANT.

A.S.D. UGGIATESE BASKET CO

A.DIL. PALL. FIGINO

A.D.POL. AZZURRA LURATE CACCIVIO

IL GIGANTE INVERIGO

A.S.D. PLAYGROUND TEAM

ASD BASKET ANTONIANA COMO

LEOPANDRILLO 2011 CANTU”

Le squadre in B femminile

A.S.D. BASKET FEMM. MARIANO

Le squadre in C Femminile

GELATERIA NONNA PAPERA MARIANO

A.DIL. BK TEAM FEMM.92 CANTU`

U.S. VERTEMATESE A.S.D.

POLISPORTIVA COMENSE 2015 A.S.D

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU