Basket lariano Le Bocce ecco tutti gli staff.

Basket lariano il club granata ha stabilito tutti i raduni

Il basket lariano sta vivendo momenti di attività frenetica.. anche sotto l’ombrellone. C’è infatti chi si gode le meritate vacanze e chi invece sta già preparando la prossima stagione sportiva 2018/19. Come Le Bocce Pallacanestro Erba che ha praticamente già stabilito staff tecnici e date dei raduni di tutte le sue squadre dalla serie C Gold agli Under13.

Questi i quadri tecnici

Responsabile attività Mini-Basket e Scuola Marco Saini

Responsabile Tecnico Settore Giovanile Cristian Testa

Responsabile Preparazione Fisico/Atletica e Rieducazione Matteo Bonassi

Staff Sqaudre 20018/19

serie C GOLD: Coach Cristian Testa, Vice Allenatore Matteo Bonassi

Assistenti Matteo Zupone, Gabriele Taruselli

Under 20 Coach Giuseppe Caragnano, Assistenti da definire

Under 18 Coach Filippo Cammarotta Assistente Gabriele Taruselli

Under 16 Coach Matteo Bonassi Assistente Matteo Bertola, Stefano Ceppi

Under 15 Coach Cristian Testa, Matteo Zupone

Under 14 Coach Matteo Zupone, Assistente Andrea Colombo

Under 13 bianca Istruttori Enzo Bloise, Andrea Colombo

Under 13 granata Istruttore Mazza Gregorio

Definiti i raduni delle squadre 2018/19

SERIE C GOLD e UNDER aggregati (C.Testa/Bonassi):

Venerdì 24 Agosto – PALAERBA – ore 19.00

UNDER 20 (Caragnano):

Lunedì 03 Settembre – PALAERBA – ore 20.00

UNDER 18 (Cammarotta):

Lunedì 27 Agosto – PALAERBA – ore 17.00

UNDER 16 (Bonassi):

Sabato 25 Agosto – PALAERBA – ore 9.30

UNDER 15 (Testa):

Lunedì 3 Settembre – PALAERBA – ore 11.00

UNDER 14 (Zupone):

Martedì 4 Settembre – PALAERBA – ore 17.30

UNDER 13 (Bloise):

Lunediì 1 Settembre – CDG – ore 17.30

UNDER 13 (Mazza):

Lunedì 3 Settembre – CDG – ore 18.00

