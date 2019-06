Basket lariano: chiusa la prima edizione della Coppa Lariana Uisp

Basket lariano terza piazza per la Comense a spese del Btf Cantù

Nei giorni scorsi si è svolta un’inedita manifestazione per il basket lariano. Il comitato di Como Uisp ha infatti organizzato il Torneo di Basket – 1^ Coppa Lariana Maschile, che ha visto in campo 4 formazioni nostrane senior: Inverigo, Pol. Comense, Btf Cantù e Alebbio Como. Le semifinali si sono giocate al centro sportivo del Bione di Lecco e hanno visto i successi dell’Inverigo contro la Comense per 109-87 e dell’Alebbio Como contro il Btf Cantù per 63-57. Grande attesa quindi per le due finali che si sono giocate al Toto Caimi di Vighizzolo. Per il terzo posto successo della Comense a spese dei padroni di casa del Btf Cantù mentre a seguire la finalissima ha visto la vittoria dell’Inverigo contro l’Alebbio Como. Con questo successo Inverigo si è qualificata per le finali nazionali della Coppa Italia Uisp maschile in programma nel weekend prossimo a Rimini.

