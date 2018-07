Il basket lariano, nonostante l’afa e il sole estivo comincia a rimbalzare in vista della nuova stagione agonistica 2018/19.

Basket lariano Gabriele Zaccardini va a Milano

Le società nostrane stanno completando i loro organici in vista della ripresa che per molte avverrà a fine agosto. Ma in fermento è anche il mercato delle panchine che ha già fatto segnare alcuni colpi importanti. Detto in serie C Gold della Virtus Cermenate che ha aperto l’era di Max Mazzali e del Gorla Cantù che ha affidato la prima squadra a Totò Visciglia, nelle minors si sono messi in luce i Cucciago Bulls che hanno inserito nello staff tecnico un poker d’assi come Francecso Moro, Massimo Albarti, Alessandro Carletti e Jonathan Molteni. Bisogna segnalare anche le nuove destinazioni per altri tre illustri allenatori del panorama nostrano. Filippo Cammarotta ex Cantù ed Arosio è entrato a far parte dello staff del settore giovanile de Le Bocce Erba. Mauro Tagliabue ex Cermenate, Cucciago, Pallacanestro Como e per ultimo Giardino LVS Orsenigo è ora un nuovo allenatore della Pol. Comense 2015 dove guiderà la squadra Under 16 maschile nerostellata. Ricordiamo che sempre alla Comense nuovo anche il capo allenatore della squadra di Serie C e Under 18 femminile che ora è Andrea Veronesi, Altra notizia bomba riguarda Gabriele Zaccardini, per tutti Zac, tecnico molto noto alle nostre latitudini avendo allenato a Erbe e Cantù,. Zac dopo l’ultima stagione trascorsa a casa sua ad Anzio, ha deciso di tornare in Lombardia per accettare l’offerta prestigiosa di una grande società come l’Olimpia Milano. Zaccardini ritroverà da avversario la “sua” Cantù visto che entra a far parte del settore giovanile milanese. CHe derby!

