Basket lariano news mercato allenatori.

Basket lariano Semoventa va a Lecco, Corti al Basket Como

Luglio tempo di vacanze e anche di mercato nel basket lariano. In settimana ci sono stati alcuni movimenti interessanti sia in campo maschile che in quello femminile. A cominciare dalla serie C Gold dove Le Bocce Erba ha rinnovato l’accordo con lo storico head coach Cristian Testa che guiderà ancora la prima squadra nel prossimo campionato 2018/19. Le Bocce si radunerà il 24 agosto e Testa avrà come vice il fido Matteo Bonassi e come assistenti Matteo Zupone e Gabriele Taruselli.

Semoventa sbarca a Lecco in B

Novità importante invece arriva dalla serie B maschile dove nello staff tecnico della Gimar Basket Lecco 2018-19 è stato inserito il tecnico lariano Matteo Semoventa: in veste di secondo assistente del capo allenatore Antonio Paternoster. Matteo Semoventa, classe 1985, nell’ultima stagione ha allenato nel settore giovanile della Virtus Cermenate e della Pol. Comense, oltre alla serie C femminile del Basket Como e alla serie D a Lomazzo. Queste le sue prima parole da tecnico bluceleste: “Questa era la proposta che stavo cercando, per alzare l’asticella e per avere nuove stimoli. Sono qui per mettere a frutto quello che ho appreso negli ultimi anni . Ho scelto di venire a Lecco prima di tutto perché avrò la possibilità di lavorare al fianco di coach Paternoster e Gandini: da loro posso solo imparare”.

Cambio in panca al Basket Como

In campo femminile invece si segnala il ripescaggio ottenuto in serie C dal Basket Como che sostituirà in panchina proprio Matteo Semoventa con Gianluca Corti già visto a Cucciago. Cambio in panchina anche in Promozione femminile dove al GS Villa Guardia non è stato confermato Andrea Bernasconi. A breve il nome del suo sostituto ma in pole ci sarebbe Massimo Marcelli Flori.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU