Basket a Cermenate continua il 10° Shooting camp.

Basket domani con la cena sotto l’eclissi finale suggestivo del camp

Continua a pieno regime l’edizione numero 10 dello Shooting camp l’evento di basket estivo organizzato dalla Virtus Cermenate e dal mitico maestro di tiro americano Barry Brodzinski. Il “Coach B” camp iniziato a Cermenate il 23 luglio terminerà proprio domani sera con un evento emozionante e suggestivo. Mentre il cielo si tingerà di rosso per la più grande eclissi totale di Luna del secolo, presso la palestra Malacarne di Cermenate si svolgerà la Cena di coach B e del Team Camp: durante la serata i campers potranno rivolgere domande a coach Brodzinski sulle sue esperienze in Italia e negli USA coi più grandi campioni di basket NBA tra cui anche il mitico MJ Michaal Jordan.

Marcella Filippi ospite Mondiale

Intanto durante la settimana di lavoro e allenamenti il coach B camp ha avuto un ospite d’eccezione, davvero “mondiale”. A Cermenate infatti è passata a portare il suo saluto il suo sorriso e la sua grande passione per il basket Marcella Filippi che nelle scorse settimane si è laureata campionessa del mondo di 3contro3 alla rassegna iridata che si è svolata a Manila nelle Filippine.

Nuovo acquisto per la Virtus Gold

Intanto continua anche il mercato della Virtus Cermenate per la prima squadra in serie C Gold. La società gialloblù infatti ha ufficializzato l’arrivo in cabina di regia al fianco del capitano Broggi, di Mattia Banfi, classe ’98, cresciuto nelle giovanili del PGC Cantù e nell’ultima stagione protagonista con la Robur Saronno con cui ha raggiunto le semifinali playoff di C Gold.

