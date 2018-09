Basket maschile usciti i gironi di Prima Divisione 2018/19.

Basket maschile dieci squadre lariane al via

Il comitato fip della Lombardia ha ufficializzato la composizione dei gironi relativi al campionato di Prima Divisione basket maschile per la stagione 2018/19. Al via due gironi gestisti dal comitato di Bergamo (Bergamo 1 e 2), due da quello di Brescia (Brescia 1 e 2), due da varese (Varese 1 e 2) e ben sei da Milano (Milano 1,2 3.4.5.6). Le squadre comasche sono state inserite nel girone Varese 1 e sono ben 10: dalla Virtus Albese all’Uggiatese, dall’Antoniana Como alla Pall. Cabiate, poi due squadre per il Sant’Ambrogio Mariano Comense Rosso e bianco, senza dimenticare il Cavallasca, la PolisportivaSenna e la Pallacanestro Menaggio unica rappresentante delle società lacustri. A breve verranno stilati i calendari del campionato.

Girone Varese 1

S.AMBROGIO MARIANO ROSSO (COMO)

AZZURRA ORATORIO ALBIATE (MONZA BRIANZA)

OR.FEMM. GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

LAMBERS TRIUGGIO (MONZA BRIANZA) MASTERS CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA) BASKET ANTONIANA (COMO)

G.S. CAVALLASCA SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (COMO)

S.AMBROGIO MARIANO BIANCO (COMO)

OLIMPIA BASKET PONTE LAMBRO (COMO) POLISPORTIVASENNA (COMO)

UGGIATESE BASKET (COMO)

VIRTUS ALBESE CON CASSANO (COMO)

PALLACANESTRO CABIATE (COMO)

PALL. MENAGGIO (COMO)

VIRTUS MEDA BASKET (MONZA BRIANZA)

