Basket maschile verso le ultime sfide della nazionale azzurra.

Basket maschile tra i 16 azzurri altri tre ex canturini Aradori, Cinciarini e Brooks

Si avvicina uno dei momenti più importanti per il basket maschile italiano. Il 22 febbraio a Varese infatti la nazionale azzurra allenata dal ct Meo Sacchetti cercherà contro l’Ungheria di strappare quella vittoria che garantirebbe la qualificazione matematica al Mondiale che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Sarà questo il primo dei due match ball per staccare il pass per la Cina visto che poi il 25 febbraio l’Italia avrà a disposizione anche la partita in trasferta contro la Lituania. Lo staff tecnico azzurro ha diramato in queste ultime ore la lista dei giocatori che prenderanno parte a questi appuntamenti decisivi. Tra i convocati anche l’ala comasca di Camerlata, l’ex canturino, Abass Awudu. Oltre a lui tra i selezionati altri tre ex giocatori che hanno vestito nel recente passato la maglia della Pallacanestro Cantù: da Jeff Brooks a Pietro Aradori e Andrea Cinciarini. Il raduno azzurro inizierà lunedì 18 febbraio e si concluderà martedì 26 febbraio.

I 16 convocati azzurri

Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

Giocatori a disposizione

Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

Riccardo Cervi (1991, 214, C, Grissin Bon Reggio Emilia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Pierpaolo Marini (1993, 193, G/A, Unieuro Forlì)

Andrea Pecchia (1997, 196, G/A, Remer Treviglio)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

