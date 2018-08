Basket maschile definite C e D regionali.

Basket maschile sette società lariane in D quarto girone

In questi giorni sono stati definiti i gironi dei campionati lombardi di basket maschile di serie C Silver e serie D. Nella prossima C Silver 2018/19 il basket nostrano avrà una sola rappresentante e sarà il Basket Rovello Porro inserito nel primo girone. Più nutrita invece la flotta di rappresentanti nostrane nel campionato di serie D: ben sette le formazioni di casa nostra dall’Indipendente Appiano Gentile alla Pallacanestro Cabiate, dal Cadorago al Tavernerio, dal Gs Villa Guardia all’ABC Lomazzo fino alla neopromossa Pallacanestro Figino Serenza tutte inserite nel quarto girone. Ecco le composizioni di tutti i gironi 2018/19

SERIE C SILVER

Primo Girone: Posal Sesto. Rondinella Sesto, Morbegno, Calolzio, Virtus Isola Terno, Ebro Basket, Bocconi Milano, Basketown, SocialOsa, Soul Milano, Busnago, Dipo Vimercate, Villasanta, Groane Lentate, Basket Rovello Porro, Milano3

Secondo Girone: Osal Novate, Olona, Castronno, Cusano Milanino, Daverio, Brusuglio, Luino, Casorate, Robbio, Cerro Maggiore, Phoenix Voghera, Nuova Olimpia Voghera, Marnate, Varedo, Aba Legnano, Sedriano

Terzo Girone: Bottanuco, Seriana Persico, Bellini Gorle, Cral Dalmine, Olimpia Lumezzane, Ome 01, Verolanuova, Manerbio, Casalmaggiore, Viadana, Pio X Mantova, Pall. Quistello, Lions Asola, S. Martino In strada, Agrate, Virtus Brescia

SERIE D

Primo Girone: Bancole, Curtatone, Ombriano, Gussola, Izano, Vanoli Young (WC), Pontevico, Ospitaletto, CXO Gussago, Padernese, River Orzinuovi, Sarezzo, Chiari, Bedizzole (WC).

Secondo Girone: Scuola Bk Treviglio, Cologno al Serio, La Torre, Verdello, Caravaggio, Excelsior Bergamo, Costa Volpino (WC), Mandello Lario, Civatese, Vercurago, Rovagnate, Nibionno, Pescate, Sondrio.

Terzo Girone: Venegono, Lonate Pozzolo, Malnate, Campus Varese, Tradate, Clivio, Gavirate, Cassano Magnago, Draghi Gorlazy, Junior Knights Legnano (WC), Legnano 91, Ardor Bollate, Settimo Milanese, Garbagnate Milanese.

Quarto Girone: Indipendente Appiano Gentile, Olimpia Cadorago, GS Villaguardia, ABC Lomazzo, Tavernerio, Pall. Cabiate, Pall. Figino Serenza, Nova Milanese, Cesano Seveso, Biassono, Seregno, Carate Brianza, Bellusco, Paderno Dugnano.

Quinto Girone: Stradella, Sanmaurense Pavia, Tromello, Cava Manara, Pro Parona Vigevano, Here You Can Siziano (WC), Corbetta, Arlunese, Vittuone, Abbiategrasso, S. Giuliano Milanese, Quartiere S.Ambrogio Milano, Vanzago, Leoniana Rho.

Sesto Girone: Pio X Mi, Mojazza Mi, Cus Mi, Vismara Mi, Garegnano Mi, Canottieri Mi, Urania Mi (WC), Cologno Monzese, Malaspina Peschiera Borromeo, Segrate, Forze Vive Inzago, Cassina dè Pecchi, Gorgonzola. ASA Cinisello Balsamo.

