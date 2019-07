Basket mercato si muovono le panchine Brianzole.

Basket mercato Le Bocce affida a Mauro Tagliabue la C e nel giovanile arriva Sergio Del Vecchio

Sotto l’ombrellone di questo caldo luglio è in pieno fermento il basket mercato anche in Brianza e anche per quanto riguarda le panchine degli allenatori nostrani.

Una delle società più attive in questi giorni è Le Bocce Erba che dopo aver salutato due volti storici del suo staff come Cristian Testa e Matteo Bonassi ha dato il benvenuto a due new entry sia per quanto riguarda la prima squadre che per il settore giovanile.

Serie C Silver affidata a Mauro Tagliabue

La prima squadra targata Le Bocce che parteciperà al campionato di serie C Silver (per scelta infatti la società non presenterà domanda di ripescaggio in Gold) sarà guidata nella stagione 2019/20 da Mauro Tagliabue. Per la verità si tratta non di un volto nuovo ma di un gradito ritorno visto che Taglabue aveva già allenato a Erba nel recente passato. Tecnico di navigata esperienza allenerà la C coadiuvato dal confermato assistente Matteo Zupone. Già settimana scorsa Tagliabue ha diretto alcuni allenamenti per riprendere confidenza con le strutture del PalaErba e visionare i giocatori per la prossima stagione sportiva,

Nel settore giovanile arriva Sergio Del Vecchio

Novità importante e prestigiosa anche per quanto riguarda la cantera de Le Bocce Erba. Sergio Del vecchio arriva a Erba per entrare nello staff granata con una decennale esperienza in dote sia con la Pol Comense che con il centro minibasket Cantù. Ora affiancherà Filippo Cammarotta e tutti gli altri allenatori granata nella gestione del settore giovanile e alla crescita dei ragazzi a partire dal minibasket.

