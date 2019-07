Basket mercato nuovi movimenti per la palla spicchi nostrana.

Nuovi interessanti movimenti per il basket mercato nostrano. Sia per quanto riguarda i giocatori ma anche per il mondo allenatori.

Coach Walter Montini ancora oltre frontiera

Il tecnico di Cermenate, Walter Montini continua la sua bella avventura oltre frontiera nel campionato svizzero. il tecnico brianzolo infatti ha rinnovato il suo rapporto di collaborazione con la società del Riva San Vitale per un ulteriore anno. Per Montini sarà la quinta stagione alla guida della prima squadra nel campionato di serie A svizzero ( sarà ancora assistito dal vice comasco Andrea Accardi). Negli anni precedenti ha vinto una coppa svizzera, due titoli nazionali e una medaglia d’argento con la squadra Under20.

Arrivi e partenze a Erba

Tra le società che si muovono alle nostre latitudini anche la nuova Le Bocce Erba che giocherà il prossimo campionato di serie C Silver. Alla voce partenze si segnala l’addio a Carlo Banchelli che ha deciso di affrontare una nuova avventura. Alla voce arrivi invece due innesti importanti: Francesco Caimi e Luca Dominioni.

Francesco Caimi è un’ala forte classe 99, proveniente dal vivaio di Cantù e ha giocato gli ultimi due anni come capitano nella squadra Under20 della Comense. Ottimo rimbalzista e difensore mentre in attacco spicca per la sua duttilità e per attaccare il canestro.

Luca Dominioni invece è un play classe ’98 proveniente da Appiano Gentile. L’anno scorso ha giocato in serie D con la maglia di Villa Guardia segnando oltre 15 punti di media a partita.

